Naaaa, ¿en serio? Elektra puso con facilidades de pago el jersey de Messi y ahora todos los quieren

Elektra volvió a encender el interés de los aficionados al futbol con una de las prendas más solicitadas del año: el jersey de Lionel Messi, modelo titular del Inter Miami en 2023. Este artículo no solo llegó con disponibilidad inmediata, sino también con facilidades de pago que lo volvieron prácticamente irresistible para los fanáticos.

El principal punto a favor es el precio. El jersey puede adquirirse de contado por $999, lo cual ya lo coloca entre las opciones más accesibles del mercado. Por si fuera poco, la cadena decidió dar un paso más allá y ofrecer convenientes planes a través de Préstamo Elektra, lo que le permite a los usuarios pagarlo en pequeñas cuotas semanales.

Así son las facilidades de pago de Elektra que sedujeron a los fanáticos de Messi

Para quienes prefieren financiar su compra, Elektra habilitó dos opciones más que interesantes dependiendo de la talla.



Talla L/G: pagos de $18 por 100 semanas

pagos de $18 por 100 semanas Talla XL/XG: pagos de $20 por 100 semanas

Esto significa que cualquier aficionado puede llevarse la playera oficial de Messi sin necesidad de un desembolso grande al momento, una política que ha convertido a esta prenda en tendencia en los últimos días.

Más allá del precio, el diseño también juega un papel clave. El modelo rosa característico del Inter Miami se convirtió en uno de los jerseys más populares a nivel mundial. El modelo publicado en Elektra es el que utilizó Messi durante su primera temporada en la MLS, cuando generó un impacto sin precedentes en el futbol estadounidense.

La prenda destaca por su tela ligera y transpirable, ideal tanto para uso casual como deportivo. Además, el número 10 en la espalda, todo un sello de identidad en la exitosa carrera del crack argentino, le añade un toque simbólico que todo aficionado quiere tener.