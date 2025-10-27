Chucky Lozano, humillado por su propio equipo en la MLS: le hicieron algo que lo devastó

Hirving “Chucky” Lozano fue humillado por su propio equipo al no convocarlo para el primer partido de Playoffs de la MLS. Este acto es algo que muy posiblemente devastó al extremo derecho, pues suma 2 encuentros sin participación, luego de ser separado del plantel del San Diego FC por un altercado con el entrenador Mikey Varas .

El seleccionado mexicano, quien rompió el silencio al aceptar perdido el control , no formó parte de los elegidos para enfrentar a Portland Timbers, encuentro que ganó San Diego FC por marcador de 2-1 y que le da ventaja para el encuentro de vuelta en la Conferencia Oeste. El caso de Lozano aún es una incógnita, aunque continúa trabajando en búsqueda de regresar y apoyar al equipo en la obtención del título.

El posible regreso de Chucky Lozano a su equipo tras ser humillado

“Chucky” Lozano podría ser perdonado por el entrenador del San Diego FC y volver para el encuentro de vuelta contra Portland, pues así lo dejó entrever Varas en la conferencia de prensa postpartido. Lo anterior, ya que el extremo derecho le ofreció una disculpa tanto a él como al equipo.

“Está trabajando muy duro, mostrando un gran compromiso para volver al equipo, y ya le habíamos comunicado antes de este partido que, si no hay ningún contratiempo, esta semana estará de vuelta”, afirmó Mikey Varas.

Este día sería el primer partido de Chucky Lozano tras ser separado del plantel

Hirving Lozano volvería a ser convocado por el San Diego FC el sábado 1 de noviembre, en el partido de vuelta entre su equipo y Portland Timbers, que se disputará en el Providence Park, según lo declarado por su entrenador.

El encuentro que marcaría el regreso del seleccionado mexicano es de suma importancia, pues en caso de salir con el triunfo, se colarían a las Semifinales de la Conferencia Oeste.

El altercado entre Chucky Lozano y el entrenador del San Diego FC

El extremo derecho tuvo una discusión con el entrenador del San Diego FC, Mikey Varas, quien tomó la decisión de separarlo del grupo. Por lo anterior, suma 2 partidos consecutivos sin formar parte de la convocatoria: el último duelo de la fase regular y el inicio de los Playoffs de la MLS.