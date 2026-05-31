Lista de México a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM: Ver EN VIVO y GRATIS todos los convocados de Liga BBVA MX y europeos; llamados, ausencias, sorpresas online, por internet y en línea de Javier Aguirre

No hay más, día crucial para la Selección Mexicana de Futbol de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hoy, Javier Aguirre dará a conocer su lista final de 26 futbolistas que encaren la justa mundialista. Tras la victoria por la mínima diferencia contra Australia en el Rose Bowl, el 'Vasco' y su cuerpo técnico habrían visto todo y así, definirían a los jugadores que representarán el escudo nacional. Sigue por TV Azteca Deportes todos los detalles del cuadro azteca; los convocados de Liga MX, los futbolistas 'europeos' que estarán, las principales ausencias y las sorpresas de la lista.

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Kevin Castañeda y Alejandro Gómez

El volante de los Xolos de Tijuana y el defensor central serían los futbolistas 'sacrificados' por Aguirre tras lo hecho contra los australianos en California. Cabe destacar que, México tendrá un último ensayo antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Banorte. Será este jueves 4 de mayo a las 7:55 pm desde Toluca cuando puedas disfrutar EN VIVO y GRATIS el partido contra Serbia.