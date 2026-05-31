Ajax se fija en jugador de la Selección Mexicana y lo ficharía tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El club de los Países Bajos, Ajax, enfoca su atención en la plantilla de la Selección Mexicana que competirá en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los reportes indican que el conjunto neerlandés busca concretar el regreso del mediocampista de contención Edson Álvarez, actual futbolista del Fenerbahçe de Turquía. Edson, de los más solicitados por el estratega del Ajax, Óscar García Junyent, para reforzar su sector medular.

De acuerdo a una información brindada por el portal OneFootball, Álvarez ya tendría el ofrecimiento de Ajax para concretar su regreso. El traspaso definitivo se gestionaría formalmente una vez que concluya la participación de México en la justa veraniega. Sin embargo la operación podría complicarse por las altas cifras que pide West Ham, dueño de su ficha, a quien tasaron en 20 millones de dólares.

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El volante central mexicano vería con agrado su retorno al balompié neerlandés donde logró consolidar su carrera en el continente europeo antes de emigrar al Reino Unido. Esta negociación descartaría por completo los rumores que vinculaban al futbolista con un posible regreso a la Liga BBVA MX para vestir la playera de los Rayados de Monterrey. Además la opción de volver a Ámsterdam evitaría una supuesta traición a las Águilas del América debido al cariño que profesa por la afición de Coapa.

Álvarez buscaría mantener su permanencia en las ligas del viejo continente para conservar el alto ritmo de competencia que exige su puesto y de esta forma, seguir siendo parte de la columna vertebral de la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre.

América, atento a lo que pase con Álvarez luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El club mexicano dueño de su formación, las Águilas del América, recibirían un porcentaje económico por el mecanismo de solidaridad en caso de concretarse una nueva venta en la carrera de Édson Álvarez. A su vez, los visores de la Eredivisie seguirán de cerca el rendimiento del mediocampista en los partidos de la Fase de Grupos y hasta donde llegue México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

