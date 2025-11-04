Liverpool 0-0 Real Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 4 de la UEFA Champions League; marcador online

Real Madrid visita al Liverpool en la Jornada 4 de la Fase de Liga de la Champions League. Dirigidos por Xabi Alonso, el conjunto Merengue encara el partido en el quinto lugar de la clasificación al llevar paso perfecto en el certamen de la UEFA. Por su parte, la escuadra de la Premier League ocupa el décimo puesto de la tabla con marca de dos triunfos y una derrota.

En el camino de la Champions League 2025/26, el Real Madrid ha tenido como rivales al Marsella, Kairat Almaty y Juventus. Del otro lado, los 'Reds' comandados por Arne Slot se han enfrentado al Atlético de Madrid, Galatasaray y Eintracht Frankfurt previo a la Fecha 4 de la competencia.

Durante sus respectivas competencias locales, el cuadro de LaLiga viene de ganarle al Valencia en la Jornada 11 de la Temporada 2025/26. Mientras que el Liverpool llega de vencer al Aston Villa en la Fecha 10 de la Premier League.