Los partidos de la Jornada 3 de la UEFA Champions League que se jugarán hoy miércoles 22 de octubre de 2025

Nueve partidos se jugarán este miércoles 22 de octubre de la Jornada 3 de la UEFA Champions League destacando el encuentro entre Real Madrid vs Juventus, ademas entran en acción equipos como Liverpool, Bayer Munich y Chelsea

Athletic Club vs Qarabag - 10:45 horas

El Athletic Club afronta este partido como si fuera una final anticipada tras perder sus dos primeros encuentros de la fase de liga, mientras que el Qarabag llega lanzado con seis puntos en su cuenta.

Galatasaray vs Bodo/Glimt - 10:45 horas

El Galatasaray busca encadenar dos victorias consecutivas en la Champions League cuando reciba en Estambul a un Bodo/Glimt que llega invicto a este choque.

Atalanta vs Slavia Praga - 13:00 horas

Tanto el Atalanta como el Slavia Praga se encuentran en los puestos más bajos de la tabla de la fase de liga, 21 y 29 respectivamente, después de la segunda jornada, y el equipo checo aún no ha ganado. Los dos equipos están urgidos de los puntos.

Bayern Munich vs Club Brujas - 13:00 horas

El Bayern Munich buscará mantener su paso perfecto en la presente edición de la UEFA Champions League cuando reciba al Club Brujas en Baviera quien suma tres puntos.

Chelsea vs Ajax - 13:00 horas

Dos antiguos campeones del torneo europeo se enfrentan en Londres, ya que el vencedor de la edición 2020/21, Chelsea, recibe a un Ajax que sigue sin ganar ni marcar en la fase de grupos.

Eintracht Frankfurt vs Liverpool - 13:00 horas

Dos equipos que no pasan por buen momento se enfrentan cuando un necesitado Eintracht Frankfurt reciba a un Liverpool irreconocible en la tercera jornada de la fase de liga, con ambos buscando recuperarse tras sus recientes bajones de rendimiento.

Mónaco vs Tottenham - 13:00 horas

Con un nuevo entrenador, Sébastien Pocognoli, el Mónaco buscará volver a la senda de la victoria contra el Tottenham en este encuentro de la fase de liga. El conjunto londinense se ubica en el puesto 12 sumando 4 unidades.

Real Madrid vs Juventus - 13:00 horas

El Real Madrid busca ampliar su impecable inicio de dos victorias en la nueva campaña de la Champions League frente a la Juventus en una reedición de la final de 2017.

Sporting CP vs Marsella - 13:00 horas

Tras un inicio idéntico en la competición, el Sporting CP se enfrenta al Marsella luego de que ambos equipos hayan sumado una victoria y una derrota en la fase de grupos hasta el momento.

