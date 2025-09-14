Llega a Chivas procedente de Italia y después de ser campeón, pero su futuro no luce muy alentador

Chivas vive un fin de semana de ensueño después de vencer al América en el Clásico Nacional. Ahora puede presumir la contratación de Carlos Soldati, defensor de 20 años, quien llega procedente de Italia. El juvenil militaba en el Cagliari, pero no logró llenar los ojos de los directivos y tuvo que buscar refugio en México. El conjunto del Guadalajara se hizo de sus servicios en compra definitiva, pero solamente con el 50 por ciento de su carta; el resto pertenece a los Gallos Blancos del Querétaro. Lo malo para este futbolista es que jugará en el Tapatío, en la Liga de Expansión.

Los cambios en Chivas están siendo constantes. Mientras se rumora de una posible salida del “Chicharito” Hernández , ahora se anuncia la llegada de Carlos Soldati. El joven defensor mexicano militó el semestre pasado con el Cagliari y salió campeón de la Copa Italia en las fuerzas inferiores. Disputó 21 encuentros, sumó 1,847 minutos, marcó un gol y puso una asistencia. Si Milito lo requiere lo podrá ocupar para el Primer Equipo.

“Como parte del trabajo de detección y seguimiento a los jóvenes talentos mexicanos en todos los rincones del mundo que el club realiza permanentemente. Soldati López llega procedente del futbol europeo, específicamente del Cagliari de la Serie A de Italia. Sumó minutos con el representativo Sub 20 y ganó la Coppa Italia”, se puede leer en el comunicado del equipo mexicano.

Te puede interesar:



Chivas y dos partidos de vida o muerte en la Liga BBVA MX

Las Chivas tienen en puerta dos partidos de suma importancia. A media semana se miden ante los Tigres de la UANL en duelo correspondiente de la Jornada 1. Se pospuso tras algunos arreglos que le hicieron al Estadio AKRON (sede mundialista). El próximo fin de semana el conjunto del Rebaño se verá las caras ante el Toluca, actual campeón del certamen y que busca pelear los primeros lugares para meterse de manera directa a la Liguilla.

Parecía que el Rebaño no tenía salida hace un par de semanas. Desde antes que chocara contra el Cruz Azul se pensaba que Gabriel Milito y su equipo estaban prácticamente eliminados. Después de vencer al América y retomar la autoestima, ahora cualquier cosa puede suceder.