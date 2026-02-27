Llegó como solución a Chivas con pasado en Europa, pero no ha sido convocado ni a la banca en todo el Clausura 2026

Alan Pulido regresó a Chivas en el Clausura 2025 como un referente para la delantera tras su paso por la MLS con el Sporting Kansas City; sin embargo, su participación con el primer equipo se ha visto reducida al grado de que en el presente torneo Clausura 2026 ni siquiera ha sido convocado para ningún partido.

La razón por la que Alan Pulido ha sido relegado de las convocatorias de Chivas

En su primer torneo tras su regreso al Rebaño Sagrado, Alan Pulido disputó 10 encuentros en la Liga BBVA MX y solo convirtió dos tantos, mientras que para el siguiente semestre en el Apertura 2025 jugó cinco compromisos, cuatro de ellos en las primeras jornadas y posteriormente dejó de ser convocado o relegado a un puesto de suplencia.

Para el Clausura 2026 no ha sido llamado para ninguno de los siete juegos que ha disputado el Guadalajara en lo que va del campeonato; sin embargo, la ausencia de actividad parece no molestar al delantero de 34 años.

Y es que Pulido habría dejado clara su postura sobre su permanencia en Chivas, luego de que la directiva buscara negociar su salida a otro club para evitar continuar pagando su elevado salario.

Alan Pulido es pretendido por Rayados de Monterrey|Crédito: Mexsport

Pero por el contrario, Pulido se negó a negociar una posible indemnización y salida exigiendo continuar en el Rebaño a pesar de no tener actividad y cobrando su salario íntegro hasta el final de la campaña.

El vínculo entre Chivas y Pulido concluye hasta diciembre del 2026, por lo que el Guadalajara tendrá que seguir pagando el salario del futbolista a pesar de que no tiene actividad.

Además de las Chivas, Alan Pulido también ha militado en Tigres de la UANL, el APO Levadiakos, el Olympiakos y el Sporting Kansas City.

