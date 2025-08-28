Lleva un año en Pumas y su precio creció más de lo que imaginó, pero hoy vive un calvario

Piero Quispe vive un calvario a más de un año de llegar a Pumas, pues no es titular en el esquema de Efraín Juárez y es uno de los candidatos a marcharse del club. El peruano no la pasa bien en este segundo semestre del año, ya que tampoco fue convocado por su selección nacional, pese a que su carta aumentó 700 mil euros (15.2 millones de pesos), mismo valor que tiene Ángel Sepúlveda, quien le causó una brutal sonrisa a Cruz Azul .

Quispe no fue convocado a la Selección de Perú ante la falta de continuidad, según el entrenador Óscar Ibáñez, quien llegó al banquillo para suplir a Juan Reynoso, quien se salvó de morir en un accidente aéreo para después darle 2 títulos a la Máquina . No obstante, el periodista Gustavo Peralta afirmó que ello se debe más a un tema de gustos.

@pieroquispe01 Piero Quispe no ha sido titular con Pumas y quedó fuera de la convocatoria de la Selección de Perú

El peruano fue convocado por Ibáñez en ocasiones pasadas, pero en ninguna lo consideró como titular, incluso no lo llevó ni a la banca. El tormento para Piero no para ahí, ya que es uno de los candidatos para marcharse de Pumas a fin de que el club pueda liberar una plaza de extranjero.

Los partidos de selección que se perderá el jugador de Pumas

Piero Quispe se perderá los partidos de Eliminatoria de la Conmebol al no ser convocado por la Selección de Perú, la cual ya no tiene aspiraciones de clasificar al Mundial 2026 al ubicarse en el penúltimo lugar de la tabla.

La selección peruana enfrentará el jueves 4 de septiembre a Uruguay, mientras que el martes 9 le toca contra Paraguay, duelos que Quispe verá desde México al no ser convocado por el técnico Óscar Ibáñez.

Los números de Piero Quispe en el actual torneo con Pumas

Piero Quispe la está pasando mal en Pumas, ya que no ha disputado un partido como titular bajo el mando de Efraín Juárez. De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, el futbolista de 24 años ha sido amonestado en 2 ocasiones en las 6 jornadas que van del Apertura 2025. Debido a su bajo rendimiento es uno de los principales candidatos a marcharse del club.