Nota

Fecha y hora de la Serie del Rey 2025 entre Diablos y Charros en la LMB

Los Diablos y los Charros se verán las caras en la Serie del Rey para definir a la mejor escuadra de la LMB. ¿Cuándo y dónde ver cada uno de los juegos?

lmb-fechas-horarios-serie-del-rey-charros-diablos.jpg
X: Charros / Diablos / Pexels
Redacción Azteca Deportes
Home Run Azteca
Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de la mejor etapa del año, al menos, en cuanto a béisbol mexicano se refiere. La Serie del Rey 2025 , correspondiente a la Liga Mexicana de Béisbol, finalmente ha llegado, motivo por el cual es preciso que sepas todo sobre los duelos entre los Diablos y los Charros.

VIDEO | Chris Carter conectó su cuadrangular número 100 en LMB

Los Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco se medirán en una rivalidad que ha cobrado fuerza y que ahora tendrá un nuevo capítulo en la Serie del Rey de la LMB. Si quieres conocer los días y los horarios de cada uno de los juegos, entonces es preciso que te quedes aquí.

¿Cuándo y a qué hora serán los partidos de la Serie del Rey de la LMB?

Lo primero que tienes que saber es que la Serie del Rey ya tiene definido su calendario a través de fechas y horas establecidas para cada uno de los siete juegos que se podrían dar entre los Diablos Rojos y los Charros. Es así como los primeros dos cotejos se llevarán a cabo en el centro del país el miércoles 10 y el jueves 11 de septiembre a las 19:00 horas.

Posteriormente, la Liga Mexicana de Beisbol viajará al Estadio Panamericano para enfrentar los siguientes tres duelos de esta Serie del Rey 2025, mismos que están programados para el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de septiembre en punto de las 18:00, 17:00 y 19:30 horas. Finalmente, los últimos dos juegos podrían llevarse a cabo nuevamente en la CDMX el miércoles 17 y jueves 18 de septiembre a las 19:00 horas.

¿Por qué los partidos se dividen de esta forma en la Serie del Rey?

Los organizadores de la Liga Mexicana de Béisbol buscan que esta alternancia en las sedes equilibre la ventaja de local tanto para los Charros como para los Diablos y, con eso, mantener la intensidad y la emoción en esta nueva edición de la Serie del Rey, la cual promete ser de las mejores en los últimos años.

¿Cómo llegan los Charros y los Diablos Rojos a esta Serie del Rey?

Mientras que los Diablos Rojos del México buscarán refrendar su título a través de una nueva hegemonía dentro de la Liga Mexicana de Béisbol, los Charros de Jalisco vivirán algo histórico luego de volver a una final de LMB después de más de 50 años de espera. Si tu deseo es disfrutar de estos juegos, debes saber que los mismos serán transmitidos por LMB TV.

Diablos Rojos del México
Charros de Jalisco (Pertenece a LMP)
