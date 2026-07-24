Loco Abreu reconoce que él no ha influido en cómo juega Gilberto Mora: “No es verdad”

Gilberto Mora continúa siendo uno de los futbolistas mexicanos que más expectativa genera después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su nivel despertó el interés de distintos clubes y elevó su valor de mercado, pero para Sebastián "Loco" Abreu, el mérito pertenece completamente al joven mediocampista.

El entrenador de Xolos fue consultado sobre el desarrollo del futbolista y descartó que su trabajo haya sido determinante en la forma de jugar del juvenil. Incluso, aseguró que su principal objetivo como entrenador es permitir que Mora siga explotando sus condiciones naturales sin intervenir demasiado en su estilo.

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Sebastián Abreu reconoció que el Mundial disparó el valor de mercado de Gil Mora, pero lo que más le impresiona no es su cotización… sino la madurez con la que ha manejado todo a sus 17 años. 👏🇲🇽 pic.twitter.com/XzkQE1aj9f — Claro Sports (@ClaroSports) July 24, 2026

Abreu explicó por qué Gilberto Mora destaca a los 17 años

El estratega uruguayo afirmó que no necesitó verlo brillar en el Mundial para convencerse del talento que tiene el futbolista mexicano. Según explicó, su experiencia compartiendo vestidor con figuras como Lionel Messi, Ronaldinho, Diego Forlán y Edinson Cavani le permitió reconocer rápidamente el potencial de Mora.

Sin embargo, la frase que más llamó la atención fue cuando negó que el rendimiento del mediocampista sea consecuencia directa de su trabajo como entrenador. "Van a decir: 'Qué bien el Loco como entrenador, cómo lo hace jugar así'. No, el fútbol es de él, la magia es de él. Lo único que uno trata de hacer es no estorbar en ese fútbol que él tiene", declaró.

Abreu también destacó la personalidad con la que Mora ha enfrentado la atención mediática tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™, asegurando que el joven mantiene la misma disciplina y mentalidad pese a los rumores sobre su elevado valor de mercado.

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Finalmente, confirmó que Gilberto Mora volverá a estar disponible con Xolos para el duelo frente a León correspondiente al Apertura 2026, aunque evitó adelantar si iniciará como titular o esperará su oportunidad desde el banco de suplentes. Según el técnico, lo más importante es que el futbolista continúe disfrutando del juego y mantenga el proceso que lo convirtió en una de las grandes promesas del futbol mexicano.