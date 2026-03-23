Logan Paul y la dura crítica que hizo al WWE 2K26 por culpa de Jey Uso

Han pasado algunos días desde que el nuevo videojuego de la WWE se lanzó de forma oficial y, la realidad es que han surgido muchas polémicas y declaraciones al respecto. Una de ellas tiene que ver con Logan Paul, quien criticó al juego por una razón que tiene que ver directamente con Jey Uso.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Como sabes, Logan Paul forma parte activa de la WWE al ser miembro de The Vision, una de las facciones más importantes que RAW tiene en la actualidad. Ahora bien, ¿qué desencadenó la molestia del influencer norteamericano y por qué culpó directamente a Jey Uso de esta situación?

¿Por qué Logan Paul criticó el nuevo videojuego WWE 2K26?

A pesar de ser una de las estrellas que más participación ha tenido en los últimos seis meses dentro de la empresa, la WWE decidió darle una media de calificación de 90 puntos. Esta medida podría parecer alta; sin embargo, queda corta respecto a la que la WWE le concedió a Jey Uso.

¿Qué le pasa a Cruz Azul en los segundos tiempos? Esta es su rara transformación con Larcamón

WWE: Kurt Angle revela la vez en que HUMILLÓ a Brock Lesnar fuera del ring

Y es que, a pesar de los constantes fallos que el samoano ha tenido en sus principales combates en el último año, el WWE 2K26 decidió premiarlo con una media de 91 unidades. Esta situación molestó a Logan Paul, quien no cree cómo un luchador de ese calibre puede ser más “poderoso” en el videojuego que él.

¿Cuál es la media de los principales luchadores mexicanos en el WWE 2K26?

Lanzado el pasado 13 de marzo a México y el resto del mundo, la realidad es que el WWE 2K26 ha superado por completo las expectativas de los seguidores y esto se debe, en parte, a la media que le ha entregado a los luchadores mexicanos que forman parte de la empresa.

Penta, Campeón Intercontinental de la WWE, tiene una media de 84 puntos, mientras que El Grande Americano tiene 85. Dragon Lee ostenta 79 de poder y otros luchadores que forman parte de la AAA, como El Hijo del Vikingo y Psycho Clown, cuentan con un promedio de 86 y 84, respectivamente hablando.