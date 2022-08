Lorena Ochoa apoya a Carlos Ortiz y Ancer en participar en el LIV Golf

La emblemática golfista azteca, Lorena Ochoa, habló en exclusiva para Azteca Deportes y se animó a dar su opinión sobre la participación de Abraham Ancer y Carlos Ortiz en el LIV Golf.

“Hay que respetar la decisión de cada quien, de manejar su carrera de la forma que crean mejor para ellos, también personalmente qué es lo importante mientras ellos se mantengan como buenos mexicanos, en contacto con su país, ayudando a la promoción del deporte, involucrados con algún tema social, que sigan estando aquí, sobre todo volver a casa para que todos los veamos, que den el buen ejemplo a las nuevas generaciones. Ellos son mis amigos, son golfistas orgullosamente mexicanos y creo que hay que pensar que viene algo muy bueno de todo esto que está sucediendo, quizás todo esto traerá cosas positivas en un futuro”, aseguró la golfista azteca.

Este circuito cuenta con siete eventos que se llevarán a cabo durante la temporada regular que durará cuatro meses. Lorena también confesó que hubiera hecho en un escenario parecido al de ellos.

“No creo que en el mundo de la LPGA hubiéramos tenido esta oportunidad, yo soy Super fan de la LPGA, estoy en la familia de ellos y por mi carrera yo no le hubiera podido dejar, me hubiera quedado en la LPGA”, comentó la histórica golfista mexicana.

Lorena Ochoa y su fanatismo por el tenis

Lorena estará disfrutando estos días en el Abierto de los Cabos. La mexicana finalmente se animó a hablar sobre su afición por el tenis y el famoso “Big 3”.

“Siempre he sido muy fan de Federer y de Nadal, después también me tocó conocer personalmente a Djokovic, me tocó seguirlo, entonces he aprendido a admirar a cada uno de ellos, cada uno tiene una historia diferente, cada uno creció con diferentes situaciones, como tenista el esfuerzo físico, el equipo que tienes que tener, que te acompaña a todos los lugares y toda la semanas, he aprendido a admirar a los tenistas y que emoción que puedan conocer nuestro México y estar en un bonito lugar como Los Cabos, estoy segura que lo han disfrutado muchísimo y aquí estaré en las porras”, sentenció Lorena Ochoa.

