Lorena Ochoa: “Había cumplido todo para estar en el Salón de la Fama”

Ya son once años desde que Lorena Ochoa decidió despedirse del golf de manera profesional, estando en lo más alto de su carrera, siendo la número 1 del mundo, lo que causó mucha controversia, pues apenas llevaba 8 temporadas y para poder ingresar en ese entonces al salón de la Fama se necesitaban mínimo 10 años. Sin embargo un cambio en los requisitos de este lugar que inmortaliza a las mejores golfistas le permitió entrar a la mexicana.

Son 27 títulos en total, además de dos Majors los que logró Lorena Ochoa en su carrera.

“Estaba en mi casa en el jardín caminando muy normal y Nancy López me hizo la llamada la escogieron a ella de parte de la LPGA para que me diera esta linda noticia.“Había cumplido todo para estar en el salón de la fama, creo que es algo muy bonito que te den la oportunidad de estar con estas figuras que yo las respeto muchísimo. Ser parte de este grupo es algo muy especial, entonces pues feliz, han sido muchas cosas, muchas emociones, revivir los momentos y estar con mi familia, yo creo que todavía no me cae el 20, ya que regrese y platicar con todos y por ahí volver a emocionarnos y pues agradecer por este día tan bonito en mi carrera” comenzó Ochoa.

Asi sera el Lorena Ochoa Match Play

La lucha de Lorena en el golf no se limitó en competir contra las mejores del mundo, sino también logró traer torneos de este deporte tan importante a nuestro país, donde miles de niñas mexicanas y latinas se lograron enamorar de la peculiaridad de esta disciplina.

Te puede interesar: LPGA cambia requisitos y Lorena Ochoa entra al Salón de la Fama

Ochoa recuerda los torneos de Morelia como los momentos más bonitos dentro de su carrera; “Yo creo que Morelia, jugar en México,siempre mencionó Morelia, porque no saben lo que fue primero lograr que la LPGA fuera a México, después el gran regalo e jugar enfrente de mi publico, con toda la porra y que siempre me he sentido super afortunada de tener el cariño de la gente. Recibí la noticia de ser la numero 1 cuando estaba en villa tres Marias, entonces ha sido algo muy lindo. El poder jugar enfrente de mi publico fue algo super especial porque fue como agradecerles el compartir todo el apoyo a mi carrera, siempre pienso en México. “

Lorena y su vida despúes del golf

A los 40 años de edad, Lorena ha encontrado otras maneras de ser feliz a fuera del green. “Mis metas, mi alegría y mi motor siempre va a estar relacionado con el golf, tengo el torneo de Los Angeles, la semana que entra estoy en Guadalajara. Yo creo que lo principal es el tema de la fundación y poder ayudar a muchos niños y niñas mexicanos que no tienen la posibilidad de estudiar poderles ayudar a que reciban la educación que se merecen. “

Te puede interesar: El primer torneo de golf encabezado por Grupo Anderson’s

Y sobre el momento que viven algunos mexicanos que participan en el PGA Tour, la tapatía les ofrece toda su experiencia para ayudarlos a ser mejores.

“Me ha gustado mucho ser amiga de Carlos, Moy y Abraham, porque yo los admiro mucho, es una vida muy difícil y admiro mucho lo que están haciendo porque se la complicación y la condición que ellos tienen. Entonces para mí lo que me importa es que ellos sepan que soy su amiga, que tengan toda la confianza de buscarme de pregúntame, si los puedo acompañar, si los puedo ayudar, de alguna manera cambiar para que suceda algo positivo yo aquí voy a estar siempre para ellos.”