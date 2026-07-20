¿Hoy hay juegos de la Liga BBVA MX? Lo que dice el calendario sobre la jornada 2 del Apertura 2026

Oficialmente terminó el Mundial 2026, sin embargo, para nuestra buena suerte ya está de regreso la Liga MX y trae consigo muchos partidos que marcan un arranque con resultados sorprendentes y otros muy esperados. Tras una Jornada 1 cargada de intensidad, donde equipos como Cruz Azul, Pachuca, Monterrey y Atlas iniciaron con el pie derecho sumando victorias clave, la Liga MX se prepara para una segunda fecha que promete mantener el ritmo, sin embargo, hoy lunes 20 de julio nos toca descansar del futbol ya que no tendremos partidos.

La jornada inaugural nos dejó duelos vibrantes y resultados sorprendentes. Necaxa, Tijuana y Toluca también lograron imponerse, mientras que América rescató un triunfo vital fuera de casa. Por otro lado, conjuntos como Tigres, Santos, Pumas, Guadalajara y León buscarán revertir su situación tras caer en sus respectivos debuts, lo que añade un extra de presión y necesidad de puntos para esta nueva fecha.

¿Cuándo comienza la Jornada 2 de la Liga MX?

Para esta Jornada 2, el calendario nos ofrece encuentros sumamente atractivos. La actividad abre con fuerza el martes 21 de julio; los reflectores estarán puestos en el enfrentamiento entre Cruz Azul y Puebla, además del duelo nocturno entre Toluca y Pumas que también es esperado por todos los aficionados mexicanos. El viernes, Tijuana buscará reafirmar su buen momento ante León, mientras que el Atlante intentará recuperarse ante un América que llega motivado.

El fin de semana mantiene la alta exigencia: Guadalajara buscará sus primeros puntos frente a Juárez en casa, y Tigres intentará enderezar el rumbo contra San Luis. La jornada continuará con el choque entre Santos y Atlas, seguido por la visita de Monterrey al Necaxa, cerrando con el partido entre Pachuca y Querétaro. Sin duda, es una oportunidad perfecta para que los equipos que tropezaron en el inicio demuestren su capacidad de reacción y los líderes busquen consolidar su dominio.

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