PON ATENCIÓN! Todo lo que debes de saber de los juegos de Playoffs de MLB del lunes 6 de octubre

Este llunes 6 de octubre la postemporada de la MLB presenta una doble jornada de alto voltaje en la División Nacional: Los Angeles Dodgers visitan a los Philadelphia Phillies, y a continuación los Milwaukee Brewers reciben a los Chicago Cubs en el American Family Field.

Dodgers vs Phillies llega al Citizens Bank Park con la serie 1-0 a favor de LA tras ganar el Juego 1, y tendrán como probable abridor a Blake Snell, mientras que Philadelphia contraataca con Jesús Luzardo en la lomita.

Snell y Luzardo representan un choque de estilos: Snell buscará imponerse con cambio de ritmo y dominio de strikezone, mientras que Luzardo intentará usar su repertorio de brazo izquierdo para neutralizar el poder de los visitantes. Además, la presencia sobre el terreno de Shohei Ohtani, figura en el roster de los Dodgers y su reciente actuación en la loma mantienen la atención sobre la rotación de Los Angeles; un buen trabajo hoy podría ampliar la ventaja visitante, mientras que un triunfo de Philly emparejaría la serie y devolvería presión a la mesa.

¿Cuál es la estrella de Milwaukee que está en duda para el juego 2?

Milwaukee llega con impulso tras un triunfo en el Juego 1 y repetirá con una estrategia peculiar: Aaron Ashby aparece como “opener” tras su labor breve pero efectiva en el primer duelo, mientras que los Cubs pondrán a Shōta Imanaga en el montículo para intentar forzar el regreso en la serie. Un foco importante será la condición física del jardinero Jackson Chourio, cuya disponibilidad es incierta por molestias en el isquiotibial; si Chourio no juega, la profundidad ofensiva de Milwaukee tendría que ajustarse, y eso podría cambiar la tónica del enfrentamiento.

¿Cuáles serán las claves en los juegos 2 de la Liga Nacional?

Dos juegos dominadas por el pitcheo y las decisiones estratégicas. En Philly, la clave será si Luzardo puede contener a una alineación visitante cargada de poder y si el bullpen de ambos equipos mantiene firmeza. En Milwaukee, la decisión de abrir con un “opener” obliga a ambos managers a planificar rondas largas de relevistas y a aprovechar oportunidades ofensivas tempranas. Días de tensión táctica, donde cada carrera y cada salida valen más que en temporada regular.

