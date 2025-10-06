¡GOLPE SOBRE LA MESA! Mexicano ESTRELLA contribuye a paliza contra los New York Yankees

En la serie divisional entre Toronto y New York en la Liga Americana un mexicano fue parte de la paliza para los Yankees en suelo canadiense

Los Blue Jays consolidaron su ventaja en la serie al imponerse 13-7 sobre los New York Yankees en el segundo encuentro disputado el 5 de octubre de 2025, gracias a una noche ofensiva en la que Toronto explotó con cinco cuadrangulares y 15 imparables. Con este triunfo los Jays toman una ventaja de 2-0 en la Serie Divisional de la Liga Americana.

El momento del partido

El momento definitorio llegó en el cuarto inning, cuando Vladimir Guerrero Jr. conectó un grand slam que encendió el Rogers Centre y colocó el marcador 9-0 a favor de Toronto. Fue un batazo histórico: además de empujar cuatro carreras en esa jugada, el vuelacercas quedó registrado como el primer grand slam en la historia de los postseason para la franquicia Blue Jays, y reafirmó la explosión ofensiva del dominicano en estos playoffs. Guerrero terminó la noche con tres hits y aportó decisivamente al triunfo.

La jornada también contó con actuaciones destacadas que permitieron que el cuadro canadiense rompiera el partido: el novato Trey Yesavage firmó una salida sobresaliente con 11 ponches en 5.1 innings, y Daulton Varsho añadió dos jonrones y cuatro remolcadas, complementando la artillería de Toronto. Aun así, la ofensiva de New York reaccionó en el tramo final y maquilló el resultado hasta el 13-7.

¿Qué hizo Alejandro Kirk en el juego 2 de Toronto Blue Jays contra New York Yankees?

En cuanto a Alejandro Kirk, el catcher mexicano de los canadienses, su participación fue productiva dentro del rol que le asignó el equipo: en el tercer episodio conectó un rodado que produjo la carrera de Davis Schneider y más tarde anotó tras el cuadrangular de Varsho, aportando así en la carrera temprana que cimentó la ventaja azul. Kirk, que en el primer juego había sido protagonista con cuadrangulares, volvió a ser pieza importante en la construcción ofensiva del club.

¿Cuando es el próximo juego entre Toronto Blue Jays y New York Yankees?

Con la serie ahora en 2-0, el duelo se traslada a Nueva York para el Juego 3, programado para el próximo martes, donde los Yankees buscarán frenar la embestida de unos Blue Jays que llegan con la moral en alto tras la exhibición de poder liderada por Guerrero Jr. y con aportes claves de jugadores como Kirk.

