Necaxa cumple 102 años: Una historia que sigue brillando | Los Protagonistas
Celebramos más de un siglo de historia rojiblanca: desde su fundación en 1923 por la Compañía de Luz y Fuerza, hasta sus momentos más gloriosos como el primer Campeonísimo del fútbol mexicano y su inolvidable tercer lugar en el Mundial de Clubes ante el Real Madrid
