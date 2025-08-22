deportes
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Los Protagonistas
Necaxa cumple 102 años: Una historia que sigue brillando | Los Protagonistas

Celebramos más de un siglo de historia rojiblanca: desde su fundación en 1923 por la Compañía de Luz y Fuerza, hasta sus momentos más gloriosos como el primer Campeonísimo del fútbol mexicano y su inolvidable tercer lugar en el Mundial de Clubes ante el Real Madrid

Azteca Deportes
Los Protagonistas
En este video celebramos más de un siglo de historia rojiblanca: desde su fundación en 1923 por la Compañía de Luz y Fuerza, hasta sus momentos más gloriosos como el primer Campeonísimo del fútbol mexicano y su inolvidable tercer lugar en el Mundial de Clubes ante el Real Madrid

