Brandon Pérez gana bronce en marcha: el héroe de San Mateo Atenco | TV Azteca Deportes

Brandon Pérez, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos, tiene una historia que va mucho más allá del podio. En este video, conocerás su lucha, sus sacrificios y el momento que casi lo aleja del deporte para siempre.

Azteca Deportes
Los Protagonistas
