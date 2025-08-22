Brandon Pérez gana bronce en marcha: el héroe de San Mateo Atenco | TV Azteca Deportes
Brandon Pérez, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos, tiene una historia que va mucho más allá del podio. En este video, conocerás su lucha, sus sacrificios y el momento que casi lo aleja del deporte para siempre.
