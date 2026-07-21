Leyenda de Alemania revela que Gilberto Mora está en la mira de un gigante de la Bundesliga

La actuación de Gilberto Mora en la Copa Mundial de la FIFA 2026 llamó la atención internacional y varios clubes han mostrado interés en ficharlo, entre ellos el Borussia Dortmund, como lo reveló Lothar Matthäus, leyenda del futbol alemán.

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Lothar Matthäus revela que el Borussia Dortmund está buscando a Gilberto Mora

Lothar Matthäus, exfutbolista alemán, reveló en su columna de opinión en el diario Bild que el Borussia Dortmund está tras los pasos de Gilberto Mora, junto con otros equipos de futbol europeo.

“Con solo 17 años, el grandísimo talento de México ya está en la agenda de muchos clubes europeos. También he oído que el Borussia Dortmund ha empezado a tantear el terreno”, reveló el campeón del mundo en Italia 90.

Matthäus destacó los beneficios que podría tener en la Bundesliga la llegada de un jugador como Gilberto Mora, no solo por lo que aportaría al Dortmund, sino también por el interés mediático que generaría la Liga de Alemania en nuestro país.

|Crédito: Gilberto Mora / IG

“Me podría imaginar tener de nuevo a un mexicano en la Bundesliga. Definitivamente no sería algo malo, porque México es un país apasionado por el futbol. Si vuelves a tener a una superestrella como Gilberto Mora, el interés por la Bundesliga podría crecer de nuevo”, dijo.

Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven en disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 debutando con 17 años y 240 días y su valor en el mercado ronda los 10 millones de euros, de acuerdo con el portal Transfermarkt; sin embargo, esta cifra podría aumentar ya que recientemente renovó contrato y su representante ha señalado que será vendido a un alto precio al extranjero.

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