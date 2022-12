Louis van Gaal atribuye la eliminación de Países Bajos a mala suerte

La Selección de Países Bajos fue eliminada de la Copa del Mundo de Qatar 2022 tras caer contra Argentina en la tanda de penales durante la instancia de cuartos de final de la justa mundialista. Tras el juego, Louis van Gaal adjudicó a la mala suerte en los cobros desde los once pasos a la eliminación de sus dirigidos.

Las palabras de Louis van Gaal tras la eliminación de su selección

“Recibimos un penalti que se ha dado muy fácilmente. Luego, un gol con un gran pase de Messi. Después hemos mostrado nuestro fútbol y teníamos ventaja de altura con los delanteros. Nos ha ido bien y hemos logrado el empate. Y Argentina también, jugaban con los minutos claramente y no siempre se ha añadido el tiempo extra. Pero al fin y al cabo el resultado era justo. Luego no hemos regalado ocasiones. Hemos fallado los dos primeros penaltis y ya era muy complicado. Era cuestión de suerte”, mencionó el entrenador de Países Bajos.

Al finalizar el juego contra Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Louis van Gaal confirmó que el encuentro fue su último en su segunda gestión al frente de la selección mayor. A pesar de la eliminación de la justa mundialista, el entrenador neerlandés se mostró satisfecho por su labor durante los 20 minutos que dirigió.

“No voy a seguir en la selección porque era solo para este período. Este fue mi último partido. [...] Fue una experiencia muy buena, he convocado a jóvenes para que aprendieran y he seguido con el mismo grupo de jugadores hasta llegar aquí. Veo esta etapa muy positiva”, mencionó el ex entrenador de Países Bajos luego de juego contra Argentina.