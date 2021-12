Revelan cartel, fecha y sede de Rey de Reyes 2022 de Lucha Libre AAA

Lucha Libre AAA anunció este miércoles la fecha, sede y cartel oficial para el primer magno evento del año: Rey de Reyes, en donde El Hijo del Vikingo expondrá por primera vez el megacampeonato que ganó en Triplemanía Regia y lo hará ante una de las sorpresas para este 2022 Johnny Mundo.

AAA ya cerró su 2021 en cuanto a las funciones oficiales, pero sigue dando noticias para calentar y elevar las expectatitvas para el próximo año en el que celebrarán sus 30 años de existencia.

Ahora el anuncio correspondió para dar a conocer todos los detalles de Rey de Reyes, que se celebrará en el Estadio Beto Ávila, casa del equipo de beisbol El Águila de Veracruz, el próximo 19 de febrero.

#LuchaAztecaAAA



OFICIAL



Este es el cartel de #ReyDeReyes que se celebrará el 19 de febrero en el estadio de @elaguilabeisbol.



En la lucha estelar: #HijoDelVikingo vs #JohnHennigan



— Lucha Azteca AAA (@LuchaAztecaAAA) December 22, 2021

La lucha estelar de Rey de Reyes 2022

El magno evento de Rey de Reyes 2022, tendrá en el evento central, una contienda por el megacampeonato de AAA que está en manos de El Hijo del Vikingo , que expondrá el cetro conseguido el pasado 4 de diciembre en Triplemanía Regia y lo hará ante Johnny Mundo, que ahora se presentará con el nombre de John Hennigan.

“Sé de la responsabilidad que tiene tener este campeonato. Ese megacampeonato se tiene que quedar en México, en casa que es AAA, es lo que tengo que hacer y lo que va a suceder. Lo haré capa y espada para defenderlo”, comentó El Hijo del Vikingo en la rueda de prensa celebrada en el propio Beto Ávila.

El cartel oficial de Rey de Reyes de AAA

Lucha Semifinal

Pentagón Jr. y Fénix vs Dragon Lee y Dralístico

Lucha por el torneo Rey de Reyes 2022

Psycho Clown vs Cibernético vs Laredo Kid vs Luchador Sorpresa vs Bandido

Lucha de tercias

Sam Adoni, DMT Azul y Puma King vs LA Park, Hijo de LA Park y LA Park Jr vs Sansón, Cuatrero y Forastero

Eliminatoria reina de reinas

Maravilla vs Lady Shani vs Flammer vs Luchadora Sorpresa

Lucha especial

Willie Mack, Mr Iguana y Niño Hamburguesa vs Psicosis, Abismo Negro Jr y Látigo

Lucha inicial de Rey de Reyes

Villano III Jr., La Hiedra vs Octagón Jr. Sexy Star vs Ares y Chik Tormenta