¿Charly Manson podría volver a Lucha Libre AAA?

El luchador Charly Manson, conocido en estos tiempos como Sharlie Rockstar, se presentó el domingo en León, en un evento que presentó en el ring, los logos de Lucha Libre AAA, los cuales el esteta los aprovechó para subir a sus redes sociales unas historias en las que pone especial énfasis en AAA.

En este 2022, AAA cumplirá 30 años, y en parte de esa historia tiene participación Charly Manson, una de las creaciones de Antonio Peña y que se convirtió en uno de los ídolos de la afición.

En el marco de las celebraciones de AAA, se ha dicho que vendrán muchas sorpresas. Por ahora se conoce que habrán tres Triplemanías , una gira por muchos estados de México, acompañado de los grandes eventos: Rey de Reyes, Verano de Escándalo y Héroes Inmortales.

Por la gran celebración en la que podrían tener presentaciones iconos de la historia de esta compañía, es que no suena descabellado que Jesús Luna Pozos, pueda tener alguna aparición.

El guiño de Charly Manson a AAA

En su historia de Instagram, del domingo en un evento en León, Charly Manson se grabó y mostró los logos de AAA, hizo algunos gestos y terminó su video. Eventualmente podría darse un retorno, especialmente por ser el gran aniversario de la empresa con sede en Coyoacán.

Charly Manson, la segunda gran creación de Antonio Peña

Charly Manson, en una entrevista con Lucha Azteca AAA, manifestó que una ocasión Antonio Peña le indicó que luego de La Parka, era su obra favorita.

“Una vez subí a su oficina y me mostró en un cajón, muchas fotos de La Parka y mías, no sé bien por qué. Me dijo ‘soy tu fan’ siempre te he admirado, mi mayor creación es La Parka y el número dos eres tú’”, recordó el luchador en el marco de la misa a Antonio Peña por su aniversario luctuoso en 2019.

Aquella ocasión mencionó que de momento no había pláticas para ir a AAA, pero que siempre estaría ahí y recordando a Antonio Peña, su creador y a quien le debe el despunte en su trayectoria como luchador.

