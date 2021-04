El entrenamiento innovador de Bad Bunny para Wrestlemania

El día ha llegado. No hay plazo que no cumpla, ni fecha que no llegue. Este sábado Bad Bunny se medirá ante The Miz en el Wrestlemania 37, que se celebrará en el estadio de los Tampa Bay Buccaneers, el Raymond James Stadium.

Cómo para de su preparación para el gran combate, el famoso cantante se adueñó de una conocida playlist en una de las aplicaciones más escuchadas de música. El “Conejo Malo” realizó un takeover de Beast Mode Latin, una versión latina de la popular de lista de música, para así poder compartir con su seguidores las canciones que escuchó durante su entrenamiento.

En dicha lista se pueden escuchar varios éxitos como “Los Bo” de Myke Towers y Jhay Cortez, hasta canciones de rock: Motorheard y Mötley Crüe, con The Game y Kickstart My Heart, respectivamente.

Es bien sabido, que Bad Bunny tiene un amor profundo por la lucha libre, incluso nombró una de las canciones de su álbum “El Último Tour del Mundo” en honor al icónico luchador Booker T.

Bad Bunny vs The Miz

Desde su aparición en Royal Rumble, el interprete caribeño no ha dejado de pisar el ring, con varias participaciones en Raw, donde nació su rivalidad con The Miz, a quien este sábado enfrentará.

El pasado lunes, The Most Must See Superstar junto a su compañero de la esperada pelea pintaron el coche del cantante. Previo a eso Bad Bunny le dio un puñetazo al luchador profesional, por recibir un guitarrazo, que tenía como antecedente una cachatada.

Parece que por fin habrá cuentas claras, y aunque Bad Bunny ya ha aparecido en varias ocasiones en Raw, está será su primera pelea oficial dentro de la WWE y que mejor que sea en el mejor evento de la lucha libre de los Estados Unidos. El cantante estará acompañado de Damian Priest, mientras que, The Miz saltará con John Morrison.