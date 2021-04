Las estrellas ausentes en Wrestlemania 37: terminó una generación

Este sábado y domingo, se celebrará Wrestlemania 37, evento que llama la atención como ocurre en prácticamente todos los años, pero que en esta ocasión tendrá un importante número de ausencias que solo reafirman el cambio generacional.

La empresa de los Estados Unidos, ha tenido que mirar hacia sus nuevos talentos para pasar la estafeta generacional y en esta edición de la Wrestlemania se verá más que nunca.

Durante muchas ediciones, se disfrutó de las apariciones de súper estrellas como Undertaker, ex luchador que dejó los encordados hace casi un año, pero que permaneció activo durante 30 años, siempre innovando para cautivar a la afición, que lo reconocía como la máxima figura.

Mark William Calawa, quien le daba vida al Undertaker, actualmente tiene 56 años, y todo el trajín que le dedicó a este deporte, hacen imposible que entre al ring y realice una lucha como en sus mejores tiempos.

Pero el Undertaker no es la única estrella del ayer que no estará en esta edición de Wrestlemania que se celebra el domingo 10 y 11 de abril, acompañada de una previa el día viernes en Smack Down.

Fuera del cartel, está John Cena, una de las grandes estrellas que ganó todo lo posible en WWE y que siempre trabajó en su físico para darle el poder y credibilidad a su personaje, logrando levantar a cualquier luchador en sus presentaciones.

Tampoco estará Triple H, un luchador que sigue activo, pero que ahora está más enfocado en su rol dentro de WWE, que forjando una nueva rivalidad que lo lleve a una conquista en el enlonado.

Recientemente la estrella Big Show se fue de la WWE para ser comentarista en la competencia que es AEW.

Tampoco estará el reconocido y versátil luchador Brock Lesnar en el evento, que extrañará la furia y entrega de este esteta poderosos.

Se suman nombres como Becky Lynch, Goldberg, Charlotte Flair y Bayley, además de la estrella mexicana Rey Mysterio, quien tendrá otro tipo de participación.

Rey Mysterio no estará en el cartel principal de Wrestlemania

Este sábado y domingo, otro de los luchadores que no estarán en acción, es el mexicano Rey Mysterio, esteta que fue incluido en una lucha de parejas para el evento del viernes en Smack Down, que será una especie de preámbulo y detonante para Wrestlemania.

La lucha en la que estará Rey Mysterio, será un fatal four way por los cinturones de parejas, en la que el azteca hará mancuerna con su hijo, para enfrentar a Bobby Roode y Dolph Zigler; Street Profits y la pareja que conforman Chad Gable y Otis.

En la batalla real que se realizará el viernes, estarán 22 luchadores, incluidos algunos mexicanos, pero que del mismo modo estarán apartados de las acciones principales que serán el sábado y domingo.

Estas son las luchas agendadas para Wrestlemania 37

[10 de abril]

-CAMPEONATO WWEBobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre

-CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWNSasha Banks (c) vs. Bianca BelairBad Bunny y Damian Priest vs. The Miz y John MorrisonCesaro vs. Seth Rollins

-CAMPEONATO DE PAREJAS RAWThe New Day (c) vs. AJ Styles y Omos

-LUCHA EN JAULA DE ACERO Shane McMahon vs. Braun Strawman

-TAG TEAM TURMOIL POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE Naomi y Lana vs. Dana Brooke y Mandy Rose vs. Liv Morgan y Ruby Riott vs. Natalya y Tamina

[11 de abril]

-CAMPEONATO UNIVERSALRoman Reigns (c) vs. Edge vs. Daniel Bryan

-CAMPEONATO FEMENIL RAWAsuka (c) vs. Rhea Ripley

-CAMPEONATO INTERCONTINENTALBig E (c) vs. Apollo CrewsRandy Orton vs. The Fiend (con Alexa Bliss)Kevin Owens vs. Sami Zayn

-CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS Riddle (c) vs. Sheamus

-CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWENia Jax y Shayna Baszler (c) vs. ganadoras del Tag Team Turmoil