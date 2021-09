El motivo por el cual el luchador Rush fue operado

El luchador Rush se mostró este jueves con muletas, luego de ser operado esta semana de una lesión de gravedad por la cual no podrá estar en los encordados por lo que resta del 2021 y parte del 2022.

Fue el pasado lunes que Rush fue llevado a un hospital particular, auxiliado por su esposa, circulando la imagen por redes sociales. Después se supo que el esteta había tenido que entrar a cirugía.

Revelan el motivo de la operación de Rush

En una rueda de prensa celebrada este jueves, la familia Muñoz, compuesta por Bestia del Ring, Dragon Lee, Rush y ahora Dralístico, informaron el motivo por el cual el Toro Blanco tuvo que ser operado.

TE PODRÍA INTERESAR: ¿DE QUÉ FALLECIÓ SÚPER PORKY?

Revelándose que se trató de una grave lesión de su rodilla izquierda, la cual venía arrastrando y la cual no pudo contener más por el dolor y porque no podía entregarse de lleno al público.

Rush estalla en llanto

Rush ‘Toro Blanco’ informó en la rueda de prensa, que se operó y que todo salió bien para corregir la lesión.

“Soy un luchador aguerrido en todos los sentidos. Esto no iba a impedir que estuviera con mi familia. Les prometo que regresaré más fuerte que nunca. Es un gran impotencia, el Toro Blanco es humano, estoy llorando y están viendo la cara de Williams. Ustedes vieron, mi rodilla estaba destrozada, no me interesa más que entregarme al público. Fue todo en una batalla muy dura al lado de mi hermano Dragon Lee”.

¿Cuánto tiempo estará fuera de los encordados Rush?

Rush Toro Blanco, explicó que el médico que lo operó, le indicó que serían de ocho meses a un año, el plazo para que se recupere de la operación.

TE PODRÍA INTERESAR: ANDY RUIZ REGRESA A LOS ENTRENAMIENTOS TRAS SER OPERADO

El esteta que ha pertenecido al Consejo Mundial de Lucha Libre, AAA, Grupo Internacional Revolución y otras promotoras, reiteró su frustración por estar tanto tiempo ausente, pero prometió que volverá más fuerte.