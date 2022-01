Fénix recibe apoyo total del gremio de la lucha libre

Luego de que Fénix se lastimara el brazo izquierdo durante una lucha la noche del miércoles, una multitud de luchadores, empresas y aficionados le han hecho llegar el apoyo para motivarlo y tenerlo de vuelta en el menor tiempo posible.

El luchador del Estado de México, fue mandado contra una mesa en AEW Dynamite, de parte de Luchasaurus en un movimiento arriesgado, en el cual Fénix no logró realizar una buena caída poniendo su brazo extendido, lo que provocó que al caer su cuerpo hiciera totalmente palanca doblándose en dos.

De inmediato el hermano de Pentagón Jr y miembro de los Lucha Brothers pidió el auxilio de las asistencias médicas y las cámaras que tomaban los aspectos de la contienda no apuntaron más hacia el mexicano por la impresión de la lesión.

TE PODRÍA INTERESAR: VIDEO DE LA LESIÓN DE FÉNIX

#LuchaAztecaAAA 💥🤼



¡¡BUENAS NOTICIAS!!#Fénix publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a la afición que ha estado al pendiente de su salud y explica que NO tiene fracturas.



Los detalles: https://t.co/u7bMTCCVPK pic.twitter.com/MEU1PIrBYS — Lucha Azteca AAA (@LuchaAztecaAAA) January 6, 2022

Fénix no sufrió fractura

Pese a lo aparatoso que fue el momento, el propio Fénix publicó en sus redes sociales que por fortuna se encontraba bien de salud, contento por el apoyo de todos quienes se preocuparon por él y confirmó que “no tiene huesos rotos”.

TE PODRÍA INTERESAR: LA CARTELERA DE REY DE REYES

“Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por tanto amor, por sus oraciones, buenas vibras, por sus mensajes. Muchas gracias por estar preocupados por mí. Me siento muy bendecido por tener a todos ustedes. Fans, compañeros (Luchadores) mis amigos y mi familia, Muchas gracias.

Amo tanto este deporte que ha cambiado mi vida y la de los míos, que cuando estoy arriba del ring o me pongo mi máscara, todo se va. No hay miedos, no hay problemas, mi corazón late perfectamente, todo está bien, me siento vivo.

Lo qué pasó ayer por la noche es uno de los tantos riesgos que nosotros los luchadores tomamos antes de subir a un ring y hacer lo que tanto amamos. No hay culpas, es lucha libre y estos son los riesgos.

Hoy puedo decirles que me siento mejor y que gracias a Dios, sus oraciones y buenas vibras NO HAY HUESOS ROTOS.

Aún hay que visitar un par de veces más el doctor y hacer algunos estudios, para tener un diagnóstico exacto. Muchas gracias una vez más a todos y felicidades a los campeones, disfruten y defiendan esos títulos, porque muy pronto estoy de regreso y esos campeonatos a los LUCHA BROTHERS nos pertenecen. Respeto!

Gracias a todos, los amo ❤️ ÁNIMO”

Fénix recibe apoyo luego de la peligrosa lesión

Dralístico:

“Hoy más que nunca estamos contigo toda la dinastía Muñoz, gran amigo compañero y rival échale muchas ganas y que Dios te bendiga y te ayude a sanar pronto esa lesión porque tu afición te esperará el tiempo que sea necesario, para verte de nuevo hacer lo que más te gusta que es la bendita lucha libre y los Hermanos Lee, te estaremos esperando carnal #ánimo BENDICIONES”.

Taya Valkyrie

“Te quiero hermano, animo y echale ganas. Estamos contigo”.

Dave the Clown

“Tú eres más fuerte que eso , todo va a estar bien , ÁNIMO …. Mis mejores deseos para este año y es una pausa pequeña y regresa como EL AVE FÉNIX”.

Aeroboy

“Un abrazo y pronta recuperación”.

Nick Jackson

“My favorite opponent of my career. Praying for you amigo”.