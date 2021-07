Texano Jr. buscará brillar en nuevos horizontes

Juan Arturo Aguilar Leos, mejor conocido como el Texano Jr. dio a conocer que no formará más parte de las filas de AAA; sin embargo, siempre estará dispuesto a luchar para dicha empresa a la cual le tiene eterno agradecimiento.

El Texano Jr. culminó una relación laboral de más de 10 años con la afamada empresa de lucha libre mexicana AAA, etapa en la cual acumuló prácticamente todos los campeonatos que podía obtener, a excepción del Latinoamericano. Dando muestra de su calidad, profesionalismo y amor a la profesión.

“Me voy en buenos términos, la realidad es que no hubo ningún problema con ellos. Si acaso el tema aquí fue mío que ya no me sentía motivado para entrenar y eso me orilló a tomar esta decisión; pero dejo abierta la puerta a que, si me requieren en algún momento, ahí estaré”, comentó en entrevista exclusiva para Lucha Azteca.

Las amistades que deja Texano Jr. en AAA

Como en todo trabajo, uno tiende a crear vínculos con personas que lo rodean y en ocasiones estos traspasan lo laboral para crear complicidades y amistades, tal es el caso del Texano Jr. y Rey Escorpión, con quien ha compartido el ring por más de 20 años, tanto en AAA, como en el circuito independiente, por lo que no tuvo reparo en admitir que sería a una de las personas que más extrañará.

Además, Texano Jr. también mantiene una relación muy estrecha con Taurus y Pagano, siendo el primero quien junto a Rey Escorpión formaron una tercia que se consagró como campeona e incluso él dejará AAA como campeón vigente de dicha categoría.

¿Qué sigue en la carrera del Texano Jr.?

Arturo Aguilar es un fiel creyente del lema “renovar o morir”, por lo que, aunque admite que ni si quiera él tiene completamente claro qué será de su carrera en el futuro a corto plazo; no obstante, compartió que le gustaría incursionar en el bando técnico, algo que parecería complicado por la gran labor que ha desempeñado como rudo durante su trayectoria, pero que sin duda tiene calidad para lograrlo.

Finalmente, también adelantó que buscará poder hacer mancuerna con Supernova, algo que lleva deseando durante mucho tiempo y que debido a su vínculo con AAA no podía llevar a cabo; pero ahora como luchador independiente sería algo más fácil de realizar.