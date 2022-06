Lucha Libre AAA tiene promociones para Triplemanía Tijuana

Lucha Libre está cerca de celebrar la segunda edición de la Triplemanía 30, que se efectuará en el Estadio de Xolos el 18 de junio en donde una constelación de estrellas harán su presentación.

Por la magnitud del evento y esperando contar con la afición a la lucha libre en el fin de semana en el que se celebra el Día del Padre, es que han lanzado una serie de promociones que estarán por tiempo limitado.

Las promociones de AAA para la Triplemanía 30 en Tijuana

Lucha Libre AAA ha puesto los boletos al 50 por ciento de descuento, en ciertas zonas del inmueble, con plazo del 6 de junio al 13 de junio, y hasta agotar existencias en esos días.

Zona Norte: de 500 pesos han puesto las entradas a 250.

Zona Sur: De los 400 pesos a los 200 pesos

Platea: De costar 300 ahora por seis días estarán en 150 pesos

Cabecera norte: Pasó de los 200 pesos a los 100 pesos

AAA anuncia convivencias con Matt Hardy y Jeff Hardy

Además Lucha Libre AAA indicó que lanzará una exclusiva promoción y convivencia con los Hardy Boys, Matt Hardy y Jeff Hardy , ya que estarán en Triplemanía de Tijuana enfrentando a los Hermanos Lee Dralístico y Dragon Lee.

Lucha Estelar

Matt Hardy y Jeff Hardy vs Dragon Lee y Dralístico

Ruleta de la Muerte

Psycho Clown vs Villano IV

Lucha Máscara contra Máscara

Luchadora 1 vs Luchadora 2

Ruleta de la Muerte 1

Blue Demon Jr. Vs Pentagón Jr

Lucha de alto impacto

Hijo del Vikingo vs Fénix vs Laredo Kid vs Bandido vs Taurus

Copa Triplemanía XXX

13 súper estrellas de la lucha libre

Lucha en jaula eliminatoria ruleta femenil

Lady Shani vs La Hiedra vs Chik Tormenta vs Reina Dorada vs Sexy Star vs Flammer vs Lady Maravilla