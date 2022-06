Triplemanía Tijuana: sede, fecha y cartelera del evento de AAA

La Triplemanía Tijuana Capítulo 2, se celebrará este mes de junio en el Estadio de Xolos, en el que casi 40 luchadores saldrán al encordado para exponer sus mejores recursos y argumentos en una gran celebración.

En el evento habrán 7 luchas, con talento femenil incluido y en donde una amazona perderá la máscara, pues está programada una Ruleta de la Muerte que se espera sea una gran contienda.

Segunda Triplemanía del 2022 tiene como sede Tijuana

Esta Triplemanía es la segunda del año 2022, luego de la que se celebró en Monterrey en el Palacio Sultán el 30 de abril, en la que se salvaron en la primera parada de Triplemanía y de la Ruleta de la Muerte , Último Dragón, La Park, Canek y Rayo de Jalisco Jr

Aquella velada fue todo un éxito en lo deportivo y en la experiencia de las miles de almas que asistieron al Estadio Monterrey y esperan que en Tijuana se repita ese éxito con un cartel que suma a estrellas de AAA, figuras globales como Matt Hardy y Jeff Hardy y deleitarán al público conocer con apariciones especiales.

¿Cuándo y dónde es Triplemanía Tijuana?

La Triplemanía de Tijuana será este 18 de junio en el Estadio de los Xolos . Es la segunda Triplemanía de tres y la tercera y definitiva será el 15 de octubre en la Arena Ciudad de México en donde caerá una máscara en un mano a mano, siendo lo único que se sabe de ese magno evento.

La cartelera de Triplemanía Tijuana

Lucha Estelar

Matt Hardy y Jeff Hardy vs Dragon Lee y Dralístico

Ruleta de la Muerte

Psycho Clown vs Villano IV

Lucha Máscara contra Máscara

Luchadora 1 vs Luchadora 2

Ruleta de la Muerte 1

Blue Demon Jr. Vs Pentagón Jr

Lucha de alto impacto

Hijo del Vikingo vs Fénix vs Laredo Kid vs Bandido vs Taurus

Copa Triplemanía XXX

13 súper estrellas de la lucha libre

Lucha en jaula eliminatoria ruleta femenil

Lady Shani vs La Hiedra vs Chik Tormenta vs Reina Dorada vs Sexy Star vs Flammer vs Lady Maravilla