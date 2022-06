Luchas de apuestas en Lucha Libre AAA que fueron memorables

En la historia de Lucha Libre AAA, han existido diversos desafíos entre diferentes luchadores, que terminaron con contiendas de apuestas en diferentes modalidades.

Así como en este 2022 surgió la Triplemanía en tres partes, y un evento central denominado Ruleta de la Muerte, en otros momentos AAA presentó temáticas como el Poker de Ases; la lucha por las cabelleras en la que el second era rapado; las luchas por el nombre o la contienda en la que el perdedor terminaba en un ataúd.

Estas son 5 luchas memorables de AAA

-Ruleta de la Muerte: Para el 30 Aniversario, se midieron en Monterrey en la primera Triplemanía, Canek vs Psycho Clown; Rayo de Jalisco Jr vs Blue Demon Jr; Villano IV vs La Park y Último Dragón vs Pentagón Jr.

La temática es que a manera de eliminación 4 luchadores se salvarían, resultando perdedores Pentagón, Psycho Clown, Blue Demon y Villano IV.

Este 18 de junio en Tijuana se enfrentarán en el Estadio de Xolos, Penta vs Blue Demon Jr y Psycho ante Villano IV. Los perdedores irán a un mano a mano por las máscaras en Triplemanía el 15 de octubre en la CDMX en el magno evento de los 30 años.

Poker de Ases en Triplemanía 26

En la Triplemanía XXVI, 4 luchadores fueron los que se enfrentaron en una jaula: LA Park, Hijo del Fantasma, Psycho Clown y Pentagón Jr. En la contienda, dos estetas lograron escapar, y fueron Psycho y Penta.

Luego, la jaula se retiró y en un mano a mano de máscara contra máscara, LA Park venció al Fantasma, para revelar la identidad de Jorge Luis Alcántar Boli, de 34 años de edad.

Aquel evento se celebró un 7 de junio, por lo que este martes es el aniversario de aquel magno evento.

Lucha de apuestas con second perdedor

En Triplemanía VI, en el evento estelar chocaron Heavy Metal ante Kick Boxer, teniendo como seconds Pepe Pepe Tropicasas, quien además es su padre. Por el lado de Kick Boxer estaba El Tirantes.

En el duelo, perdió Heavy Metal y su padre fue rapado, quedando un momento histórico en Lucha Libre AAA.

Lucha por el nombre de Lucha Libre AAA

El evento en el que se medían las dos Parkas se celebró en el Palacio de los Deportes, de la CDMX, y la finalidad del duelo era dejar a uno de los dos sin el nombre y que siguiera para la historia solo una Parka.

La lucha tuvo muchas intervenciones y ganó de manera polémica LA Park, por lo que La Park tenía que dejar ya el nombre y equipo y comenzar una nueva historia, pero la Comisión de Lucha Libre de la CDMX, anuló el combate y ambos siguieron luciendo los personajes con los que llegaron al estrellato.

Lucha de ataúd entre Cibernético y muerte Muerte Cibérnetica

En diciembre del 2006, se celebró Guerra de Titanes, en donde se midieron en un choque mano a mano Cibernético y Muerte Cibernética, en el que el perdedor debería de ser introducido en un ataúd y sr abandonado en donde el ganador quisiera.

La lucha la ganó el Ciber, y llevó el ataúd a un lago, en donde lo quemó y después lo aventó al agua.

¿Cuándo es Triplemanía Tijuana?

La Triplemanía de Tijuana, se celebrará el próximo 18 de junio en el Estadio de los Xolos , y habrá siete duelos de alto calibre, incluidas las dos llaves de la Ruleta de la Muerte, una Ruleta de talento femenino y una lucha estelar entre los Hardy Boys y los Hermanos Lee.