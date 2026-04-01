NBA: Luka Doncic hace historia, alcanza cifra legendaria

La NBA no da tregua y nos regaló una jornada cargada de emociones, cifras históricas y actuaciones que ponen a vibrar a toda Latinoamérica.

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Desde el renacer de Detroit hasta la magia de Luka Doncic, pasando por un nuevo apellido Antetokounmpo en la duela, el mejor basquetbol del mundo sigue encendido rumbo a los playoffs.

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Pistons responden con carácter y aseguran la cima

Los Detroit Pistons demostraron que están hechos para cosas grandes. Apenas 24 horas después de una dolorosa derrota en Oklahoma City, en un partido que incluso se fue a prórroga, el equipo viajó más de 1,600 kilómetros para regresar a casa y vencer con autoridad 127-116 a los Toronto Raptors.

El gran protagonista fue Jalen Duren, quien firmó una actuación dominante con 31 puntos y 9 rebotes, liderando a unos Pistons que no bajaron los brazos en ningún momento. A su lado, Daniss Jenkins aportó 21 unidades para redondear una noche sólida en equipo.

Una de las grandes incógnitas sigue siendo Cade Cunningham, quien observó el partido desde el banquillo, mientras el equipo mantiene la esperanza de contar con él al 100% para el arranque de los playoffs.

Del lado canadiense, RJ Barrett (24 puntos) y Brandon Ingram (22) intentaron mantener a flote a los Raptors, pero no fue suficiente ante un Detroit que, con marca de 55-21, no solo lidera el Este, sino que también aseguró el título de la División Central.

Toronto, en cambio, cae al sexto puesto y sigue en la pelea por evitar el 'play-in'.

Luka Doncic entra a la historia… y no piensa frenar

Si hay un nombre que hoy resuena en toda la NBA, ese es Luka Doncic. El esloveno alcanzó los 15,000 puntos en la liga tras una espectacular actuación de 42 unidades en la victoria de los Lakers 127-113 sobre los Cavaliers.

Con apenas 27 años y 31 días, Doncic se convirtió en el sexto jugador más joven en lograr esta hazaña, superando el ritmo de leyendas como Wilt Chamberlain y Kobe Bryant. Una locura.

Pero lo más impresionante es su momento actual: promedia 33.7 puntos por juego y suma 13 partidos consecutivos superando la barrera de los 30 puntos. Una racha que incluye explosiones de 60 puntos ante Miami y 51 contra Chicago.

Los Lakers, impulsados por su estrella, cierran marzo con marca de 15-2, colocándose terceros en el Oeste y levantando la mano como un contendiente serio.

Y por si fuera poco, la jornada también marcó el debut de Alex Antetokounmpo con los Milwaukee Bucks, confirmando que el legado familiar sigue creciendo en la NBA.

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