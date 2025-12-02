deportes
“Solo quiero dormir”, las duras declaraciones de Lando Norris

El piloto de McLaren Lando Norris perdió parte de su “colchón” de puntos tras las malas decisiones de McLaren en el Gran Premio de Qatar. Aquí los detalles

Lando Norris
REUTERS
Herminio Fernández
AUTOMOVILISMO
Compartir

Lando Norris vivió un fin de semana amargo en el Gran Premio de Qatar, donde una decisión estratégica de McLaren condicionó su intento de acercarse al título; Max Verstappen se llevó la victoria y Norris terminó cuarto, resultado que deja la definición del campeonato para la última carrera en Abu Dhabi.

Te puede interesar: ¡MUCHO OJO! ¿Qué necesita Verstappen para ser campeón con una sola carrera por disputarse?

Durante la carrera, McLaren optó por no reaccionar a tiempo ante un periodo de Safety Car, una elección que permitió a Red Bull y a Verstappen capitalizar y escalar posiciones cuando más importaba; McLaren reconoció posteriormente que la táctica fue equivocada y que costó un podio a Lando y puntos decisivos a sus pilotos.

Formula E | Dan Ticktum habla sin filtros sobre la Formula E y su futuro

El mensaje de Norris a su equipo

A la salida del auto, Norris fue claro y autocrítico sobre su fin de semana y el rendimiento del equipo:

"Igual que cada fin de semana. Intento ganarles, ellos intentan ganarme. Solo quiero dormir. Obviamente, no es nuestro mejor día, ni nuestro mejor fin de semana. Pero no sé si alguien vio la racha de resultados que tuve antes, si fueron excelentes. Así que me coloqué en esta posición”.

Sigo contento. No fue nuestro mejor día, no fue mi mejor fin de semana en cuanto a pilotaje y organización. Pero así es la vida. Todos tenemos fines de semana malos. Lo asumo, lo aceptaremos, y veremos qué podemos hacer el próximo fin de semana".

Estas declaraciones subrayan la mezcla de frustración y perspectiva con la que Norris afronta el cierre de la temporada; reconoce el fallo colectivo, pero recuerda la consistencia previa que lo mantiene en la pelea.

La clasificación de la Fórmula 1 antes de la última carrera del año

La carrera también alteró la tabla de candidatos al título: tras el GP de Qatar la clasificación llega al cierre con la lucha abierta y tres pilotos aún con opciones matemáticas.

1.º Lando Norris (McLaren) — 408 puntos.

2.º Max Verstappen (Red Bull) — 396 puntos.

3.º Oscar Piastri (McLaren) — 392 puntos.

Con sólo una carrera por disputarse en Abu Dhabi, la brecha de 12 puntos entre Norris y Verstappen deja abierto el título.

¿De qué depende Lando Norris para ganar la Fórmula 1?

Norris todavía puede coronarse, pero dependerá tanto de su propio resultado como de lo que hagan Verstappen y Piastri en Yas Marina.

Qatar dejó a Norris líder pero golpeado, puntos clave retenidos por una estrategia desafortunada y trasladó la tensión directamente a Abu Dhabi, donde todo se decidirá en la última vuelta del calendario.

Te puede interesar: GP de Abu Dhabi: Esto necesitan Verstappen, Norris y Piastri para ser campeones de la F1 2025

Formula E | Actualidad y nuevos retos con Alberto Longo

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
