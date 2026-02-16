¡NO ES BROMA! Martín Anselmi PODRÍA ser despedido

Botafogo encadena una racha negativa que ya alcanza las cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones, una dinámica que encendió las alarmas en la directiva y desató críticas en las tribunas. Entre los resultados apuntados por la prensa local aparecen caídas frente a rivales de peso en el futbol brasileño, lo que agravó la percepción de que el proyecto técnico está en retroceso.

La presión sobre el banquillo se traduce en reclamos públicos de la afición y piezas editoriales que sitúan al entrenador al borde del despido, el cual es el argentino Martín Anselmi. Medios especializados en seguir el día a día del Botafogo relatan que las muestras de descontento en redes sociales y el malestar dentro del estadio obligaron a la dirigencia a acelerar reuniones internas para evaluar el futuro inmediato del cuerpo técnico.

¿Por qué está dañada la relación entre Anselmi y la directiva del Botafogo?

Fuentes cercanas al club y reportes deportivos señalan además tensiones entre el entrenador Anselmi y la directiva por decisiones deportivas y manejo de la plantilla; el intercambio de reproches en ruedas de prensa y filtraciones a la prensa aumentaron la sensación de un vínculo deteriorado que podría terminar en una salida anticipada si no llegan resultados inmediatos.

La narrativa pública menciona que la entidad prefiere esperar al menos un par de partidos clave antes de tomar una decisión drástica, aunque no descarta movimientos si la racha continúa.

¿Qué sigue para el Botafogo de Martín Anselmi?

Desde el plano competitivo, el calendario plantea pruebas exigentes en días próximos, con partidos en el Brasileirao y compromisos en la Copa Libertadores según la agenda de la institución histórica de sudamérica, los cuales serán clave para definir la continuidad del cuerpo técnico y la estabilidad del plantel. La directiva ya manejaría nombres de reemplazo pero aún no ha formalizado ninguna negociación; la determinación final dependerá del rendimiento inmediato y de la reacción del vestuario.

La serie de derrotas colocó al club Botafogo en estado de alerta, la afición exige cambios y la posible salida del entrenador Martín Anselmi aparece como escenario posible si no hay una rápida recuperación en los próximos compromisos.

