Cruz Azul podría perder a una de sus joyas y su destino estaría en Argentina

Mientras Cruz Azul trabaja en la construcción de su plantel para el Apertura 2026, también hay movimientos importantes alrededor de varios futbolistas jóvenes que buscan consolidarse en el máximo nivel. Uno de ellos es Mateo Levy, delantero surgido de la cantera celeste y considerado por muchos como uno de los proyectos más interesantes de la institución.

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Sin embargo, el panorama para el atacante no luce sencillo de cara al próximo semestre. La competencia dentro de la ofensiva cementera sigue creciendo y eso podría abrir la puerta a una salida que hace apenas unos meses parecía poco probable.

Aunque el club mantiene plena confianza en sus condiciones, la prioridad pasa por encontrarle un destino donde pueda tener mayor protagonismo y continuar con su desarrollo.

LO GANÓ LA MÁQUINAAAAAAAA



CON GOL DE MATEO LEVY EN EL ÚLTIMO MINUTO NOS LLEVAMOS LOS TRES PUNTOS. pic.twitter.com/GMfNIIXdiY — Cruz Azul Fuerzas Básicas (@AzulBasicas) October 25, 2025

Cruz Azul no quiere venderlo, pero sí busca que juegue más

La postura de la directiva parece estar dfinida. En La Noria no contemplan desprenderse de manera definitiva de Mateo Levy, pues lo consideran una pieza con potencial para el futuro del club.

El problema es que, a sus 19 años, el delantero sigue teniendo por delante a varios futbolistas consolidados dentro de la plantilla, situación que limita considerablemente sus oportunidades de sumar minutos en Primera División.

Por ello, la opción de una cesión comienza a ganar fuerza. La intención sería que el atacante tenga continuidad en otro equipo y regrese más adelante con mayor experiencia y rodaje competitivo.

Atlante ha sido uno de los clubes que más interés ha mostrado en los últimos meses, aunque hasta ahora no existe una propuesta formal sobre la mesa.

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Argentina aparece como el destino más probable

Pese al interés de algunos equipos del futbol mexicano, la psibilidad que más fuerza estaría tomando se encuentra fuera del país.

Diversos reportes apuntan a que Argentina podría convertirse en el próximo destino de Mateo Levy durante este mercado de transferencias. Aunque todavía no ha trascendido el nombre del club interesado, la opción luce atractiva tanto para el jugador como para Cruz Azul.