Tiene 17 años y ya hizo historia: quién es Mathis Albert, la joya de Estados Unidos que puede sorprender a México

La Selección Mexicana enfrentará a Estados Unidos este sábado 3 de octubre y uno de los nombres que comienza a llamar la atención es Mathis Albert. El futbolista de apenas 17 años aprovechó sus primeras oportunidades con Mauricio Pochettino y llega al encuentro después de una actuación que lo colocó en los libros de historia del combinado estadounidense.

Aunque todavía está construyendo su carrera en Europa, el juvenil del Borussia Dortmund ya mostró que puede cambiar un partido entrando desde el banquillo. Ahora podría tener una nueva oportunidad en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, donde México y Estados Unidos disputarán otro capítulo de su rivalidad.

¿Quién es Mathis Albert y en qué equipo juega?

Mathis Albert nació el 21 de mayo de 2009 en Greenville, Carolina del Sur. Se formó en la academia del LA Galaxy y en 2024 se incorporó a las categorías juveniles del Borussia Dortmund. Además de la estadounidense, cuenta con ciudadanía alemana y francesa.

|Crédito: Getty Images

Su posición principal es extremo. Suele partir desde la izquierda para encarar a los defensores y recortar hacia dentro utilizando su pierna derecha. La velocidad y la disposición para buscar el mano a mano son algunas de sus características más destacadas.

TE PUEDE INTERESAR:



Antes de llegar a la selección mayor, representó a Estados Unidos en distintas categorías juveniles. Entre sus experiencias aparece el Mundial Sub-17 de 2025 y, posteriormente, su paso por el equipo Sub-19.

El récord de Christian Pulisic que rompió Mathis Albert

Albert hizo historia el pasado 29 de septiembre, cuando anotó en la victoria 4-2 de Estados Unidos contra Chile. Con 17 años y 131 días, se convirtió en el goleador más joven de la selección mayor masculina estadounidense y superó el registro de Christian Pulisic.

El atacante ingresó al minuto 71 y marcó en el tiempo añadido. Tras un tiro libre de Antonee Robinson y una asistencia de cabeza de Auston Trusty, remató dentro del área. El balón golpeó el travesaño y cayó detrás de la línea para sellar el resultado.

|REUTERS

Mathis Albert también hizo historia con Borussia Dortmund

Su primer récord de 2026 llegó en Alemania. El 26 de abril, debutó en la Bundesliga durante la victoria 4-0 del Dortmund ante Freiburg. Entró al minuto 88 por Maximilian Beier.

Con 16 años, 11 meses y cinco días, se convirtió en el estadounidense más joven en jugar en la primera división alemana, superando a Giovanni Reyna.

Estos antecedentes lo colocan entre las alternativas ofensivas de Pochettino para enfrentar a México. Su participación dependerá del entrenador, pero sus primeras actuaciones ya mostraron que necesita pocos minutos para generar peligro.