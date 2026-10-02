La pesadilla de Pochettino se llama México: La increíble racha que Estados Unidos no ha podido romper frente a la Selección Mexicana

México volverá a enfrentarse a los Estados Unidos en una nueva edición del Clásico de la Concacaf cuando se vean las caras este sábado 3 de octubre en la cancha del State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en compromiso amistoso de la Fecha FIFA y donde la Selección Mexicana que dirige Rafael Márquez buscará mantener una hegemonía sobre Mauricio Pochettino.

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La hegemonía de México sobre Mauricio Pochettino en los últimos partidos

Desde que Mauricio Pochettino tomó las riendas de la Selección de los Estados Unidos en el 2024, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, se ha enfrentado a México en dos ocasiones con un saldo negativo.

El técnico argentino no ha encontrado la fórmula para derrotar a México y en su primer enfrentamiento ante el conjunto Azteca cayó por 2-0 en duelo amistoso disputado el 15 de octubre del 2024.

Posteriormente, México y Estados Unidos volvieron a verse las caras con Pochettino al mando en la Final de la Copa Oro 2025 en donde los mexicanos remontaron el marcador para llevarse la victoria 2-1 y refrendar su condición de Gigante de la Concacaf.

Antes de la llegada de Pochettino al banquillo estadounidense, la Selección Mexicana había padecido para derrotar a las Barras y las Estrellas, incluso extendiendo una racha de siete partidos sin victoria, pero con el argentino en la dirección técnica todo ha sido más fácil hasta el momento.

Pochettino vs la Selección Mexicana

Amistoso 2024 | México 2-0 Estados Unidos

Final Copa Oro 2025 | México 2-1 Estados Unidos

La Selección Mexicana se enfrentará a los Estados Unidos este sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Arizona en duelo de la Fecha FIFA y que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de TV Azteca.

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