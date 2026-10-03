Sergiño Dest calienta el partido contra México y anticipa una guerra dentro de la cancha

La rivalidad que existe entre México y Estados Unidos data de más de 90 años de historia. Cada partido entre ambos se juega como una final y así lo viven los propios jugadores, quienes aseguran que ganar esta clase de encuentros tiene un valor extra. Previo al duelo amistoso que se llevará a cabo este sábado 3 de octubre en Arizona, algunos jugadores estadounidenses calentaron la previa.

Uno de ellos fue Sergiño Dest, lateral derecho con largo recorrido en Europa y con pasado en Barcelona. En declaraciones retomadas por la página oficial del USMNT, el futbolista norteamericano explicó que el duelo contra México “va a ser como una pequeña guerra en el campo”. Luego añadió: “Estos son los partidos más difíciles y se va a sentir. El ambiente va a ser increíble”.

Jugadores de Estados Unidos calientan la previa del choque contra México

Dest no fue el único jugador del USMNT en mostrar sus sensaciones previo al duelo contra la Selección Mexicana. El mediocampista Tyler Adams señaló: “Rechazo, odio. Es una rivalidad”. Posteriormente, expresó que son esa clase de partidos donde buscas hacer todo lo necesario para poder ganar.

“Puedes describir una rivalidad como quieras. Cuando hablas de rivalidades, ya sea en el futbol de clubes en Europa o en cualquier otro ámbito, siempre existe ese deseo de ganar y competir al máximo nivel. Este es uno de esos partidos. Lleva mucho tiempo disputándose. Hay mucha historia y, por supuesto, esa historia crea la rivalidad, pero lo que quieres es sacar ventaja ganando. Hacer todo lo que puedas para ganar”, sentenció.

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Por otro lado, el futbolista Giovanni Reyna afirmó que “México es el partido más importante para nosotros” y además reveló que “es el encuentro que más hemos marcado en el calendario durante esta ventana internacional”. Sin dudas, Estados Unidos no querrá caer derrotado ante México delante de sus aficionados.

¿Cuál fue el último antecedente entre México y Estados Unidos?

El último enfrentamiento entre ambas selecciones mayores se llevó a cabo el 6 de julio de 2025, en la final de la Copa Oro. En aquella ocasión, México derrotó por 2-1 a Estados Unidos en el NRG Stadium de Houston y consiguió su segundo campeonato consecutivo en el torneo de Concacaf.

El equipo de Mauricio Pochettino comenzó ganando con un gol de Chris Richards al minuto 4. Sin embargo, la Selección Mexicana reaccionó y encontró el empate por medio de Raúl Jiménez al 27. Ya en la segunda mitad, Edson Álvarez marcó de cabeza al minuto 77 para completar la remontada y darle el título al conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Ahora, ambos equipos volverán a verse las caras con Rafael Márquez al frente de México. Aunque esta vez no habrá un trofeo en disputa, Estados Unidos tendrá la oportunidad de responder a aquella derrota ante su rival de Concacaf.