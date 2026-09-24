EA Sports FC 27 es criticado; esta es la MEDIA que le dará a Cristiano Ronaldo

Comienza la cuenta regresiva para el lanzamiento del EA Sports FC 27, el cual se espera sea uno de los videojuegos más interesantes de este año y, sin duda, uno de los títulos más importantes en la historia de Electronic Arts por las características que tendrá en relación a la edición anterior.

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Sin duda, una de las cosas más esperadas guarda relación con la media que tendrán los jugadores más importantes y uno de los ejemplos de Cristiano Ronaldo, quien sin embargo podría generar algunos malestares entre su ardua comunidad debido a la media que recibirá.

¿Cuál será la media de Cristiano Ronaldo en el EA Sports FC 27?

A unas semanas para el lanzamiento oficial del EA Sports FC 27, Electronic Arts ha dado a conocer la media que tendrá el astro portugués Cristiano Ronaldo, quien forma parte del Al Nassr y que también estuvo en la última edición de la Copa Mundial de la FIFA con Portugal.

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🚨 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo cards in EA FC! 🇵🇹💫 pic.twitter.com/zbY05CMoaA — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 21, 2026

De acuerdo con lo dicho por el videojuego, la media de Cristiano Ronaldo para este EA Sports FC 27 será de 84 unidades, convirtiéndolo en el promedio más bajo que el portugués ha tenido desde el FIFA 2004 cuando, apenas siendo un juvenil, ya contaba con un promedio de 80 puntos.

De hecho, con sus 84 unidades Electronic Arts decidió bajarle un punto de poder a Cristiano Ronaldo respecto a los 85 puntos que tuvo en la edición pasada. Así, no está de más recordar que el videojuego con la media más elevada para el lusitano fue el FIFA 2018, cuando tenía un promedio de 94 puntos.

¿Cuál será la media de Lionel Messi para el EA Sports FC 27?

A diferencia de lo que ocurre con el atacante de 41 años de edad, Lionel Messi tuvo un aumento en su puntaje del EA Sports FC 27 respecto a la edición pasada, pues mientras en el EA FC 26 su media era de 86 unidades, para esta nueva versión la misma alcanzó los 89 puntos.

