Esto es lo MEJOR y lo PEOR que ha dejado Resident Evil Requiem hasta ahora

Han pasado algunos días desde su lanzamiento y las curiosidades al respecto de dicha entrega no cesan en el mundo de las redes sociales. Resident Evil Requiem es una completa realidad, por lo que aquí conocerás lo mejor y lo peor que este videojuego ha entregado hasta ahora.

Se trata, sin duda, de uno de los videojuegos más esperados durante este año gracias a la historia que tiene detrás, así como a las promesas de mejora que tuvo desde hace algún tiempo. En esencia, Resident Evil Requiem ha cumplido con las expectativas; pero, ¿tiene algo por mejorar?

¿Qué es lo mejor de Resident Evil Requiem hasta ahora?

Expertos en la materia, así como periodistas allegados a los videojuegos, consideran que Resident Evil Requiem cuenta con una fórmula dual en donde la acción visceral y el territorio asfixiante son los que llaman completamente la atención de los usuarios que ya han disfrutado de este título.

Otro punto a detallar es la llegada de los zombies, los cuales, para esta edición, tienen una inteligencia superior que hace que acosen a los protagonistas en prácticamente cualquier momento. Del mismo modo, el título cuenta con una calificación de 88 puntos en Metacritic, una valoración por demás elevada que lo convierte en uno de los mejores de toda la saga.

Sin embargo, una de las mejoras establecidas más importantes que Resident Evil Requiem ha tenido respecto a sus antecesoras guarda relación con sus gráficos, los cuales son espectaculares. Las animaciones están a otro nivel y, por si fuera poco, la tensión se siente en cada momento del videojuego.

¿Qué tiene por mejorar Resident Evil Requiem?

Ningún videojuego es perfecto y Resident Evil Requiem no es la excepción. Algunos usuarios consideran que su duración de 14 horas es corta para lo que se esperaba de él; además, cuenta con un cambio de ritmo entre campañas que, de cierta forma, impide llevar el ritmo e hilo conductor de las anteriores.