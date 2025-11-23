deportes
Nota

Estos son los mejores videojuegos de autos para PlayStation y Xbox

Solo para amantes de la velocidad. Estos son los mejores videojuegos de carreras de autos de 2025 para jugar en PlayStation y Xbox.

mejores-5-videojuegos-de-autos-para-playstation-y-xbox
EA Sports F1 25
María Agustina Leiva - Marktube
AUTOMOVILISMO
Compartir

El automovilismo es una pasión que mueve multitudes. Desde la Fórmula 1 hasta las otras categorías inferiores, la disciplina sigue convocando cada vez a más personas de todas las latitudes del mundo. Y los videojuegos de esta temática no son la excepción.

Entrevista Edson y Marcel: Cometimos errores y los errores a este nivel cuestan | México vs Paraguay

Así es como existen diversos videojuegos de autos que fueron lanzados en este 2025 y siguen sumando adeptos y fanáticos del mundo del automovilismo. Esta es la selección de 5 juegos imperdibles.

Los 5 mejores videojuegos de automovilismo para PlayStation y Xbox

Escenarios inmersivos, contenidos visuales de máxima calidad y respuestas inmediatas, son algunas de las características que comparten los siguientes videojuegos de autos para PlayStation y Xbox.

  • Electronic Arts EA SPORTS F1 25 Standard Edition

Esta es la última entrega del F1 de EA Sports y Codemasters. Es uno de los mejores videojuegos de autos por su Modo Historia Braking Point; modo My Team 2.0 (el jugador se puede poner también en el lado del Team Principal); editor de decoraciones y vinilos; y mejoras en iluminación, animaciones y sonidos del motor.

@estacionplay F1 25 🏎️ lo probamos y te contamos si vale la pena o no 🫢 #game #gameplay #games #gamer #gaming #play #playstation #playstation4 #playstation5 #ps4 #ps5 #review #analisis #f1 #f125 #f1gameplay ♬ sonido original - Estacion Play 🧡

  • Fireshine Games F1 Manager

Este videojuego destaca la función de jefe de equipo. La edición 24 se encuentra disponible para PC y no habrá una entrega 25. Es un juego perfecto para los fans serios de la F1, ya que supera en calidad al de conducción de EA Sports.

  • Electronic Arts WRC Standard Edition

Este es el videojuego oficial del Mundial de Rallies, obra de Codemasters y EA Sports. EA Sports WRC es el sucesor directo de los Dirt Rally. Por eso conserva la desafiante conducción tipo simulador y una enorme cantidad de modos de juego. Aquí se puede diseñar y construir el propio coche desde cero.

  • Nintendo Mario Kart 8 Deluxe

Este juego es casi básico para cualquier persona que tenga una Nintendo Switch. Aquí hay carreras llenas de adrenalina que se tienen que correr con la cabeza fría para perjudicar el despliegue de los oponentes

  • iRacing

Este videojuego es perfecto para los amantes de la simulación online. Aquí se pueden crear competiciones limpias y justas. El motor gráfico del juego ofrece visuales muy realistas. Sin embargo, su contra es su sistema de suscripción mensual, ya que de lo contrario, no incluye todos los coches y circuitos. Este factor hace que no sea un juego limpio o en las mismas condiciones.

@guillemserna Ya he podido probar iRacing Arcade el nuevo videojuego de @iracingofficial y tiene muucho potencial 😍 será el Mario Kart de los Simracers 💪🏼 ya han sacado una demo jugable en steam que puedes descargar gratuitamente 🙌🏼 vídeo review completo en mi canal de videojuegos 👀 • • #iracing #coches #game #videojuegos #noticias ♬ F1 - Hans Zimmer

María Agustina Leiva - Marktube

