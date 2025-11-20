Nintendo Switch 2: Lista de videojuegos que llegarán a la consola antes de Navidad

La Nintendo Switch 2 se ha convertido en una de las consolas más populares, favoritas y llamativas de las nuevas generaciones, así como de aquellas que han seguido a este mundo a lo largo de los años. Ante ello, es preciso que conozcas los mejores videojuegos que llegarán a ella antes de Navidad.

Si tu deseo es dar un regalo a un fanático de los videojuegos o a alguien que posee la Nintendo Switch 2, entonces esta información es para ti. A continuación, conocerás una lista con los videojuegos más importantes que saldrán para la consola en los próximos días; es decir, antes de Navidad.

¿Qué videojuegos saldrán para la Nintendo Switch 2 antes de Navidad?

Pilar Pueblita, quien es la manager de Nintendo Latinoamérica, dio a conocer que los dos grandes estrenos que se esperan para la Nintendo Switch 2 antes de Navidad son Kirby Air Raiders y Metroid Prime 4: Beyond, mismos que llegarán el jueves 20 de noviembre, así como el 4 de diciembre, respectivamente hablando.

Y es que, después de más de dos décadas de su lanzamiento, Kirby Air Ride ha sabido actualizarse al grado de ser uno de los más exitosos del momento pese a haber fracasado hace algunos años. Se trata de una serie de elementos innovadores que buscarán superar las expectativas en torno a su precio, el cual rondará los mil 599 pesos.

Metroid Prime 4 es otro de esos videojuegos que tiene como protagonista a una cazarrecompensas, la cual enfrentará a criaturas alienígenas en una historia que promete superar cualquier deseo de sus fanáticos más importantes y que tendrá un precio estimado de mil 600 pesos.

Nintendo Switch 2, ¿la consola más vendida del año?

Distintos reportes apuntan a que la Nintendo Switch 2, la cual salió a mediados de este año, se consolidó como la consola más vendida del 2025 con ventas superiores a las 10 millones de consolas. Si lo anterior mantiene su ritmo, no se descarta que pronto se convierta en una de las más vendidas de todos los tiempos.