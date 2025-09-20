deportes
Noticias
Azteca Deportes
Internacional
Premier League
Nota

Con paso perfecto, más de 4 años sin perder y ahora el clásico es suyo

Anfield fue testigo de una nueva edición del clásico de Merseyside, donde Liverpool se llevó la victoria ante Everton en un duelo vibrante de la Premier League

Liverpool vs Everton
REUTERS
Fernando Campos
Premier League
Anfield fue testigo de una nueva edición del clásico de Merseyside, donde Liverpool se llevó la victoria 2-1 ante Everton en un duelo vibrante correspondiente a la jornada 5 de la Premier League 2025/26.

Resumen del partido: Mazatlán 1-1 Atlas | Jornada 9 | Apertura 2025

¿Quiénes anotaron los goles del Liverpool?

Los dirigidos por Arne Slot comenzaron con intensidad y rápidamente marcaron el ritmo del partido. Al minuto 9, Ryan Gravenberch abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones a Jordan Pickford. Apenas 20 minutos después, Hugo Ekitike amplió la ventaja tras una gran jugada colectiva que culminó con un remate cruzado dentro del área.

Everton, bajo el mando de David Moyes, reaccionó en la segunda mitad. Idrissa Gana Gueye descontó al minuto 57 con un golazo desde la frontal, tras una jugada por la banda izquierda liderada por Jack Grealish, quien fue el motor ofensivo de los Toffees durante gran parte del encuentro.

El partido se tornó tenso en los últimos minutos. Ambos equipos recibieron tarjetas amarillas: Iliman Ndiaye por Everton en el primer tiempo, mientras que Szoboszlai y Wirtz fueron amonestados por Liverpool en la segunda mitad. La lluvia sobre Anfield añadió dramatismo a un cierre de partido donde Everton presionó en busca del empate, pero la defensa Red, liderada por Van Dijk y Konaté, se mantuvo firme.

Mohamed Salah tuvo una oportunidad clara al 90’, pero su disparo fue contenido por Pickford. El ingreso de Alexander Isak en los minutos finales no cambió el marcador, aunque mostró destellos de calidad en su debut con los Reds.

¿A cuántos triunfos llegó el Liverpool?

Con esta victoria, Liverpool mantiene su paso perfecto en la Premier League con cinco triunfos consecutivos, consolidándose como líder del torneo. Everton, por su parte, suma su tercera derrota y continúa sin ganar en Anfield desde 2021.

Liverpool en Champions League
Everton (Pertenece a Premier League)
