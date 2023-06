Lionel Messi ya tendría fecha de presentación con el Al-Hilal

El futuro de Lionel Messi se encuentra en el aire. Luego de su salida del Paris Saint-Germain, la carrera del astro argentino puede dar un giro y la rivalidad ante Cristiano Ronaldo puede resurgir, pues uno de los equipos que busca hacerse de los servicios de ‘La Pulga’ es el Al-Hilal de la Superliga de Arabia Saudita, competencia en la milita CR7 en las filas del Al-Nassr.

Tras el anuncio de la salida de Leo Messi de la escuadra de la Ligue 1, el Al-Hilal ya tiene una fecha planeada para anunciar al jugador Campeón del Mundo en Qatar 2022.

Fecha en la que Messi sería anunciado con el Al-Hilal

De acuerdo con reportes de medios locales, el fichaje del exjugador del PSG puede darse el martes 6 de junio, fecha límite que le habrían puesto al jugador para aceptar la oferta del equipo más ganador de Arabia Saudita, el cual le ofrece un contrato millonario por una cifra de 400 millones de euros por temporada, la cantidad más grande para un jugador en la historia del futbol.

A pesar de que aún no hay nada definido, no es secreto que la carrera de Lionel Messi se acerca a su final. Siendo una leyenda, otros equipos que se han mostrado interesados en fichar al jugador son el Inter de Miami en la MLS, equipo del cual David Beckham es presidente y no ha ocultado su deseo de llevar a ‘La Pulga’ a Estados Unidos.

Por otra parte, se ha especulado sobre un posible regreso de Leo a las filas del FC Barcelona, equipo que actualmente dirige Xavi, no obstante, no han presentado una oferta formal.

Cabe mencionar, que al equipo que llegue, Lionel Messi firma a coste cero debido a que ha finalizado su contrato con el Paris Saint.Germain, por lo que el futbolista es libre.

