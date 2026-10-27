Mientras Messi gana 25 millones de dólares; este es el sueldo de Harry Kane, ganador del Balón de Oro

Finalmente en la ceremonia en Londres se confirmó la filtración de que Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026, un reconocimiento que premió su temporada goleadora con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra. El delantero también quedó en el centro de las comparaciones económicas con Lionel Messi.

Así como muchos se preguntan en qué puesto quedó Messi en el Balón de Oro 2026, el argentino terminó quinto en la votación, detrás de Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodri. Aunque no se llevó el premio, su salario en el Inter Miami de la MLS se comparan con el del delantero inglés en Alemania.

Harry Kane, delantero de la selección inglesa y del Bayern Múnich durante la gala del Balón de Oro 2026, posa con su esposa|Reuters

¿Cuánto gana Harry Kane en el Bayern Múnich?

De acuerdo con las cifras de Capology para la temporada 2026-27, Harry Kane cobra 25 millones de euros brutos al año como salario fijo en el Bayern Múnich, equivalentes a unos 27 millones de dólares. Con los bonos estimados, la cifra puede llegar a 31,25 millones de euros anuales.

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El inglés es el jugador mejor pagado de la plantilla bávara y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. Además, percibe una cifra algo superior a la que gana Leo Messi en la Major League Soccer.

¿Cuánto gana Lionel Messi en el Inter Miami? Salario final

Según Capology, Messi tiene un salario fijo bruto estimado de 25 millones de dólares por temporada en el Inter Miami. Al sumar los bonos anuales contemplados en su contrato, la compensación garantizada asciende a 28.333.333 dólares.

La diferencia entre los contratos de Messi y de Kane es de aproximadamente 2 millones de dólares para el inglés. Cabe recordar que Leo es el futbolista mejor pagado de la MLS.

El día que Leo Messi dejó en el suelo a Harry Kane

El 15 de julio de 2026, Argentina venció 2-1 a Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Messi asistió a Enzo Fernández para el empate y a Lautaro Martínez para el gol de la victoria, que llevó a la selección Argentina a la final.

Después de que Kane recibiera el Balón de Oro, volvió a circular en redes sociales una jugada en la que Messi elude la presión del delantero inglés, quien queda en el suelo a pesar de golpear con fuerza a Leo. La acción alimentó las comparaciones entre ambos.

