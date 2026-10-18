Messi recorta distancia a Cristiano Ronaldo con doblete: ¿cómo está la carrera por los 1000 goles?

Cuando parecía que Cristiano Ronaldo sería el único jugador en alcanzar los 1000 goles en su carrera profesional, Lionel Messi comenzó a aumentar su racha y hoy está cada vez más cerca de igualar la marca del portugués. A día de hoy, ‘CR7’ suma 981 anotaciones y está a solo 19 tantos de hacer historia del futbol, sin embargo, el crack argentino acecha desde muy cerca.

Messi viene de anotar un impresionante doblete (en cuatro minutos) en el triunfo de Inter Miami 3-1 sobre Atlanta United por la fecha 30 de la MLS. Además de demostrar que a sus 39 años está más vigente que nunca, el futbolista argentino ya suma 936 goles en toda su carrera y acortó considerablemente la brecha que existe entre sus registros y los de Cristiano Ronaldo.

Messi se acerca a Cristiano a paso adelantado

Antes del Mundial 2026, la brecha entre ambos jugadores era muy marcada. Y es que Ronaldo le quitaba 62 goles de diferencia a Messi, dejando muy atrás la posibilidad de que el argentino consiga el récord antes de su retiro. Sin embargo, todo cambió luego de la Copa del Mundo que se celebró en México, Estados Unidos y Canadá.

Tras la justa veraniega, Messi acortó la brecha a 45 goles de diferencia entre ambos futbolistas. De esta manera, el argentino abrió la posibilidad de superar a ‘CR7’ y quedarse con el récord de los 1000 goles de forma anticipada. No obstante, el atacante del Al Nassr sigue manteniendo la ventaja.

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Y es que Cristiano está a solo 19 goles de llegar a la cifra histórica de goles. Mientras tanto, Messi aún tiene 64 anotaciones por delante para romper dicha marca. Sin embargo, la capacidad goleadora de ‘Leo’ ha sido monstruosa en este último tiempo y, sin dudas, se acercará cada vez más siempre y cuando el físico se lo permita.

PRE MUNDIAL: 62 goles de diferencia. POST MUNDIAL: 45 goles de diferencia. ¿Llega antes de los 1000? 👀🐐 https://t.co/rIHOVFEX02 — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 18, 2026

La brillante temporada de Lionel Messi

A pesar de haberse retirado de la Selección de Argentina, el astro argentino sigue demostrando que la edad es solo un número. Con su doblete ante Atlanta, ya suma 23 goles y asistencias en sus últimos 14 partidos, cifras de videojuego realmente.

Si tenemos en cuenta este año, a partir del 1 de enero, Messi lleva 44 partidos disputados entre su club y Argentina. Su saldo es impresionante: 40 goles y 20 asistencias, es decir, 60 goles producidos en apenas 44 encuentros. El argentino está destinado a seguir escribiendo la historia del futbol a pesar de su larga edad.