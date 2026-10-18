Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Messi recorta distancia a Cristiano Ronaldo con doblete: ¿cómo está la carrera por los 1000 goles?

El astro argentino sigue sumando anotaciones en la MLS y está cada vez más cerca de igualar a Cristiano Ronaldo en cifras goleadoras

Lionel Messi anota doblete y recorta distancia con Cristiano Ronaldo

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Cuando parecía que Cristiano Ronaldo sería el único jugador en alcanzar los 1000 goles en su carrera profesional, Lionel Messi comenzó a aumentar su racha y hoy está cada vez más cerca de igualar la marca del portugués. A día de hoy, ‘CR7’ suma 981 anotaciones y está a solo 19 tantos de hacer historia del futbol, sin embargo, el crack argentino acecha desde muy cerca.

Messi viene de anotar un impresionante doblete (en cuatro minutos) en el triunfo de Inter Miami 3-1 sobre Atlanta United por la fecha 30 de la MLS. Además de demostrar que a sus 39 años está más vigente que nunca, el futbolista argentino ya suma 936 goles en toda su carrera y acortó considerablemente la brecha que existe entre sus registros y los de Cristiano Ronaldo.

Messi se acerca a Cristiano a paso adelantado

Antes del Mundial 2026, la brecha entre ambos jugadores era muy marcada. Y es que Ronaldo le quitaba 62 goles de diferencia a Messi, dejando muy atrás la posibilidad de que el argentino consiga el récord antes de su retiro. Sin embargo, todo cambió luego de la Copa del Mundo que se celebró en México, Estados Unidos y Canadá.

Cristiano Ronaldo, futbolista: “Yo no pienso a largo plazo, pienso en el presente”

Tras la justa veraniega, Messi acortó la brecha a 45 goles de diferencia entre ambos futbolistas. De esta manera, el argentino abrió la posibilidad de superar a ‘CR7’ y quedarse con el récord de los 1000 goles de forma anticipada. No obstante, el atacante del Al Nassr sigue manteniendo la ventaja.

TE PUEDE INTERESAR:

Y es que Cristiano está a solo 19 goles de llegar a la cifra histórica de goles. Mientras tanto, Messi aún tiene 64 anotaciones por delante para romper dicha marca. Sin embargo, la capacidad goleadora de ‘Leo’ ha sido monstruosa en este último tiempo y, sin dudas, se acercará cada vez más siempre y cuando el físico se lo permita.

La brillante temporada de Lionel Messi

A pesar de haberse retirado de la Selección de Argentina, el astro argentino sigue demostrando que la edad es solo un número. Con su doblete ante Atlanta, ya suma 23 goles y asistencias en sus últimos 14 partidos, cifras de videojuego realmente.

Si tenemos en cuenta este año, a partir del 1 de enero, Messi lleva 44 partidos disputados entre su club y Argentina. Su saldo es impresionante: 40 goles y 20 asistencias, es decir, 60 goles producidos en apenas 44 encuentros. El argentino está destinado a seguir escribiendo la historia del futbol a pesar de su larga edad.

Tags relacionados
Futbol internacional Lionel Messi Cristiano Ronaldo

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

Fluminense vs Santos FECHA.png

Brasileirao| ⁠⁠Fluminense vs Santos

12:55 p. m.
Bahía vs Flamengo FECHA.png

Brasileirao| ⁠Bahía vs Flamengo

3:25 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
19 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
19 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
19 OCT
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
19 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
19 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
20 OCT
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
20 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
20 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
21 OCT
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
21 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
21 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
22 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
22 OCT