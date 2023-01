El mexicano Luis Carrera es subcampeón del LAAC 2023

Con un acumulado de 269 (-19), el mexicano Luis Carrera finalizó en el segundo puesto del Latin America Amateur Championship y tendrá exención para participar en las etapas finales de clasificación para el 123rd U.S. Open Championship en Los Angeles Country Club y para The 151st Open en Royal Liverpool.

Cabe resaltar el nivel de golf que mostraron los dos jugadores que estuvieron en la pelea por el título, Carrera Meliá presionó desde el principio con birdies en los hoyos 3, 6, 7, 9, 10 y 11. Sin embargo, el argentino Mateo Fernández de Oliveira respondió haciendo lo propio en el 1, 4, 6, 9, 11 y 12. Ambos entregaron tarjeta final de 67 (-5).

“Di unos muy buenos primeros nueve hoyos, después empecé muy bien la vuelta, metí presión e hice todo lo que podría haber hecho. Mateo jugó muy bien. Me aguantó todo, metió muy buenos putts e hizo muy buenos approach y putt”, señaló el nacido en el Estado de México.

Tras su destacada participación en el LAAC, el mexicano, de 23 años, regresará a la Universidad de Florida Central para cerrar su última temporada de golf colegial y posteriormente iniciará su preparación para el RBC Canadian Open, torneo del PGA TOUR en el que tiene una excención por ser el actual campeón del Canadian Men’s Amateur Championship.

“Fue una gran semana, luché hasta el final, que es lo más importante y se peleó durante todas las rondas. Las cosas no se dieron y para ganar de repente hay que tener un poco de suerte, pero en general es una gran semana y yo siempre estoy orgulloso de representar a México” concluyó.

Cabe destacar que todos los miembros de la Selección Mexicana de Golf culminaron el torneo amateur más importante de nuestra región dentro del top- 30. Mientras que Luis Carrera, José Islas y Santiago de la Fuente lograron sumar un top-10 que les dará puntos importantes para el World Amateur Golf Ranking (WAGR).

El argentino Mateo Fernández de Oliveira, quien concluyó con global de -23, para coronarse campeón del Latin America Amateur Championship recibió una invitación para competir en el Masters Tournament, The Open Championship y el U.S. Open. Además, recibió exenciones completas para disputar The Amateur, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.

