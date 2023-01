VIDEO: Golfistas del LAAC prueban la comida típica de Puerto Rico

El Latin America Amateur Championship (LAAC) está a un día de iniciar y después de que se llevara a cabo la última práctica antes del comienzo del certamen, algunos jugadores del field conformado por 108 participantes fueron sometidos a un divertido reto.

Loas argentinos Vicente Marzilio y Manuel Lozada, los peruanos Alejandro Ramos y Juan Périco, entre otros participantes latinoamericanos, formaron parte de un reto en el que tenían que adivinar qué platillo de la comida típica de Puerto Rico estaban consumiendo.

Día de golf con leyendas de Los Protagonistas | Campos & Friends

Te puede interesar: Seis mexicanos participarán en el Latin America Amateur Championship

Sorullitos de Maíz, bacalitos, pastelillos de carne y croquetas de pana fueron los platillos que estuvieron dentro del ‘menú' que probaron los golfistas latinoamericanos, quienes no se callaron nada sobre sus opiniones en cuanto al sabor.

¿Cuándo y dónde se disputa el LAAC?

Este jueves 12 de enero dará inicio la octava edición del Latin America Amateur Championship (LAAC), que se disputará del 12 al 15 de enero en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande, Puerto Rico, y su field está conformado por 108 participantes.

Entre los golfistas que pelearán el título del certamen, se encuentran seis miembros de la Selección Mexicana de Golf: Alejandro Fierro, Eduardo Derbez, José Antonio Safa, José Cristóbal Islas, Luis Carrera y Santiago de la Fuente.

El campeón del Latin America Amateur Championship 2023 se ganará una invitación al Masters Tournament en el Augusta National Golf Club, además de un boleto para jugar The 151st Open en Royal Liverpool de 2023.

Te puede interesar: Jon Rahm se mantiene en el quinto lugar del ranking mundial

También se hará acreedor a exenciones completas para jugar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship, cualquier otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible, además de las etapas finales de clasificación para el 123th U.S. Open que se llevará a cabo en Los Angeles Country Club.