SRE explica lo que los mexicanos podrán hacer en Qatar 2022 y lo que está prohibido

Para este Mundial habrá diferentes restricciones a diferencia de anteriores ediciones. Por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se ha dado a la tarea de explicar lo que los aficionados mexicanos podrán hacer en Qatar 2022 y lo que está prohibido en este país.

Así que Alfonso Zegbe, Director Ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la SRE habló en exclusiva con Azteca Deportes para informar todo lo que deben tomar en cuenta los seguidores que acompañen a la Selección Mexicana en la justa.

“Sugerimos no llevar botellas de alcohol porque se las van a decomisar, ya que no está permitido el ingreso de alcohol, ni drones, ni cualquier otra sustancia”, como la primera recomendación para los que ya están haciendo maletas.

Otra de las grandes dudas es el tema de la vestimenta, pero Alfonso Zegbe afirma que se podrá usar ropa normal “en el circuito turístico que son 75 kilómetros en donde están ubicados los 8 estadios en los que se va a llevar esta Copa del Mundo en Doha”.

Mientras que la cosa cambia para otros escenarios de las ciudades, “en espacios públicos, centro comercial, oficina de gobierno, un hospital, o una mezquita, hay que llevar brazos y piernas cubiertas, con las mujeres es lo mismo”.

Sugieren no tenerle miedo a las detenciones en Qatar 2022

El directivo de la SRE hizo énfasis en perderle el miedo a que supuestamente habrá detenciones, pero sí pide respetar la cultura y tradiciones de este país árabe.

Respecto a las bebidas embriagantes, aclaró cómo va a estar la situación en los diferentes lugares de Qatar.

“En los estadios va haber cerveza sin alcohol, se va a poder beber tres horas antes en las Fan Zone y después del partido sólo en hoteles, bares y restaurantes que tengan la licencia de alcohol”.

Finalmente habló acerca del colorido que tienen los aficionados mexicanos y si esto les impedirá ir de alguna forma a los inmuebles anfitriones de la Copa del Mundo.

“Se puede cantar, con caravanas temáticas rumbo al estadio, pero no se puede ingresar maquillado, ni pintado, por los filtros de seguridad no se podrá entrar así, sobre las máscaras de lucha libre sí se pueden usar, pero en el interior de los estadios no se podrá utilizar”, explicó.

No obstante, afirmó que habrá muchas formas de divertirse y que sólo habrá llamados de atención cuando se considere necesario.

Además externó la invitación a los mexicanos que tengan algún inconveniente, en acercarse a la embajada de México en Qatar.