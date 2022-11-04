La ‘Maldición’ que busca romper la Selección de Francia en Qatar 2022

La Selección de Francia comienza la defensa de su título mundial el 22 de noviembre ante el equipo de Australia por el Grupo D en el Estadio Al Wakrah. Los dirigidos por Didier Deschamps llegan con una racha negativa de sólo 1 victoria en los últimos 6 partidos que ha disputado.

Los actuales campeones del mundo basan su candidatura a ganar en Qatar 2022 con la presencia del actual Ballon D'or, Karim Benzema, quien tuvo una temporada superlativa, por lo que se bañó en oro en la pasada gala. Además del futbolista merengue, se suma la buena forma de Kylian Mbappé, quien ha marcado 18 goles en la temporada y ha aparecido para 5 asistencias en total.

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La Maldición de los Campeones del Mundo

Imagen, Twitter|OMAR ALLAN ACOSTA PALACIOS

Desde que Francia se coronó en el Mundial del 98, hay una maldición que ha respirado muy de cerca en las selecciones que levantan la Copa Mundial de la FIFA, y es que cuatro años después de haber tocado la gloria, la mayoría, sólo quitando a la Selección de Brasil, se quedan en la fase de Grupos.

Francia no calificó de grupos en el Mundial de Corea-Japón 2022, aunque se presentaba como campeón defensor. Brasil levató la Copa en 2002, pero se fue en los Cuartos de Final en Alemania 2006, a pesar de que contaba con uno de los planteles más ricos del campeonato. Tras coronarse en 2006, Italia se fue muy rápido en Sudáfrica 2010, donde no supero la primera ronda.

España Campeón

España tocó la gloria en Sudáfrica 2010, sin embargo, se quedaron en la fase de grupos cuatro años después en Brasil 201, situación que significó el fin de una generación dorada. Y por último Alemania, tras coronarse en 2014, no fueron capaces de superar la primera ronda, donde cayeron con la Selección Mexicana.

Para esta edición Francia buscará defender su tpitulo de la mejor manera y romper ese maleficio que ha acompañado a los campeones del mundo en las últimas Copas del Mundo.

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Calendario de Francia en Qatar 2022

22 de noviembre

Francia vs Australia / Estadio Al Wakrah (13 hrs Tiempo de la Ciudad de México)

26 de noviembre

Francia vs Dinamarca /Estadio 974 (10 am Tiempo de la Ciuda de México)

30 de noviembre

Túnez vs Francia / Estadio Ciudad de la Educación (9:00 am Timepo de la Ciudad de México)